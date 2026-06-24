Suzanne, medico di Curaçao: "Il sesso prepartita fa bene"

«Niente sesso, siamo inglesi» è stata una farsa teatrale di grande successo messa in scena per la prima volta nel 1971. Pochi anni dopo, in occasione dei Mondiali del 1974, l'allora ct dell'Olanda Rinus Michels permise ai giocatori di frequentare mogli e fidanzate con una decisione pressoché scandalosa. Ai giorni nostri lo scandalo non c'è ma, di fronte alla decisione di Curaçao di permettere ai propri calciatori di condividere la stanza d'albergo con le loro partner e di convivere quotidianamente con le loro famiglie, qualcuno ha comunque aggrottato le sopracciglia. Il calcio è del resto sport tradizionalista e pronto a scandalizzarsi per salvaguardare quello che spesso è un perbenismo di facciata. La Curaçao dell'olandese Dick Advocaat, al contrario, no. E Suzanne Huurman - responsabile medica della nazionale non ha avuto timore nell'esporsi. «I giocatori possono condividere una stanza con il loro partner e, quando ci sono bambini, la famiglia dispone di una stanza aggiuntiva ha dichiarato a Globoesporte -. Credo che il sesso aiuti, forse più a livello emotivo che per un diretto effetto fisiologico. Avere la famiglia vicino riduce la nostalgia di casa e dona tranquillità». Dottoressa e donna che non nasconde la propria femminilità, la Huurman ha spiegato che questa decisione riflette l'essenza del popolo di Curaçao, ovvero una società calda, allegra e molto unita. «Per molte famiglie, viaggiare e soggiornare per settimane negli Stati Uniti da sole sarebbe molto costoso. La Federazione ha deciso di farsi carico di questa spesa in modo che i giocatori possano avere i loro partner e i figli vicino». Nessuna scena boccaccesca, allora. E nessun timore che i giocatori possano esagerare con la trasgressione: il sesso fa parte della quotidianità e tanto vale prenderne atto, senza costringere nessuno a improbabili evasioni dalle stanze d'albergo o a fughe notturne facendosi coprire da compagni compiacenti.

Tutto avviene alla luce del sole. E del resto Curaçao, oggi nazione indipendente, è stata una vera e propria colonia dei Paesi Bassi fino al 1954, diventando Stato autonomo nel 2010: da lassù, Rinus Michels avrà apprezzato.