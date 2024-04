La svolta che sogna De Laurentiis per il Napoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è passato dalle stelle alle stalle nel giro di 12 mesi. I partenopei, dopo aver vinto lo scudetto l'anno passato con una cavalcata trionfale, sono attualmente ottavi a quota 45 punti, a ben 34 lunghezze di distanza dall'Inter capolista e a 12 punti dal quarto posto occupato dal Bologna di Thiago Motta, che vuol dire Champions League. Gli azzurri sono già usciti di scena da tempo, malamente, dalla Coppa Italia per mano del Frosinone e anche dalla Champions League usciti però per mano del Barcellona di Xavi. Tre i tecnici cambiati in stagione: da Rudi Garcia che aveva preso il posto del dimissionario Luciano Spalletti, per poi passare al ritorno "dell'amico" e figliol prodigo Walter Mazzarri fino ad arrivare all'attuale traghettatore Francseco Calzona. La stagione è ormai ampiamente compromessa anche se Aurelio De Laurentiis sta già pianificando da tempo il futuro prossimo.

Il sogno di DeLa

Il sogno proibito e mai nascosto del numero uno del Napoli è Antonio Conte che ha tanta voglia di rimettersi in pista in Serie A e la panchina dei partenopei potrebbe fare a caso suo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrirgli un ingaggio top oltre che la totale carta bianca per quanto concerne il mercato, visto e considerato che il Napoli avrà un bel tesoretto da poter investire sul mercato in virtù della prossima cessione di Victor Osimhen per una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Conte sarà inoltre libero di scegliere gli uomini che preferisce per rifondare la squadra, eventualmente anche dei top player dallo stipendio elevato. Se partisse Osimhen, infatti, De Laurentiis sarebbe anche pronto a regalare a Conte Romelu Lukaku che difficilmente resterà alla Roma e che il Chelsea "svenderebbe" per soli 35-40 milioni di euro.

Numeri da top player

Conte è reduce da un'esperienza non troppo positiva al Tottenham, anche se il primo anno da subentrato aveva centrato il quarto posto in Premier League. I numeri sono totalmente dalla parte del tecnico leccese che nella sua carriera ha vinto 8 titoli: tre scudetti con la Juventus, uno con l'Inter, una Premier League con il Chelsea più due Supercoppe Italiane con i bianconeri e una coppa di Inghilterra con i Blues. Antonio Conte ovunque è andato ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio da tutti o quasi i componenti della sua rosa con il suo solido e collaudato 3-5-2. Il 54enne è il profilo giusto individuato da De Laurentiis per tornare subito ai vertici dopo un anno di transizione e inaspettatamente amarissimo dopo lo scudetto conquistato con grande merito nella passata stagione.

I 34 punti di distacco dalla vetta sono un'enormità per una squadra che tolto Kim e il suo allenatore ha mantenuto di fatto tutta la rosa della passata stagione con alcuni rinforzi che sono arrivati a puntellare la rosa a disposizione di Garcia prima, Mazzarri e Calzona dopo. Evidentemente la squadra non ha saputo reggere l'urto dell'addio di Spalletti ed è per questo che De Laurentiis ha individuato Conte come l'uomo giusto per la rinascita.

Da qui a fine giugno si giocherà una partita importante che il numero uno dei partenopei è intenzionato a portarsi a casa.