"Te la sei giocata benissimo…": l'ultima partita di Totò Schillaci

Si susseguono senza sosta da questa mattina i messaggi di cordoglio nei confronti dell'indimenticato Totò Schillaci la cui scomparsa ha commosso proprio tutti ricordando i bei tempi che furono. Non ci si può mai "preparare" psicologicamente alla dipartita di un proprio caro anche quando si sa che le speranze sono al lumicino: la figlia Jessica, sui social, ha voluto ricordare il padre con quella lucidità e consapevolezza di ciò che sarebbe inevitabilmente accaduto a causa della malattia che non gli ha dato scampo. " Papà, stavi giocando l’ultima partita della tua vita, sapevi già che l’avresti persa ma te la sei giocata benissimo".

La fila alla camera ardente

L'abbraccio della sua Palermo è anche l'abbraccio di tutta Italia che travalica i confini nazionali vista la sensibilità e il ricordo che all'estero hanno del ragazzo "dagli occhi spiritati" che tanto ci fece sognare a Italia '90. Dalle ore 16, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, decine e decine di persone hanno iniziato a dare l'ultimo saluto a Totò con la camera ardente che sarà aperta fino alle ore 22 e poi domani dalle 7 del mattino con i funerali che dovrebbero essere svolti venerdì. Tra i primi che è andato a trovarlo c'è anche il nipote di Schillaci, Francesco Di Mariano, attuale attaccante del Palermo che lo ha anche omaggiato sui social con un " Ciao zio, ciao bomber ".

Il feretro allo stadio

Il feretro di Schillaci è stato sistemato nella sala stampa del Barbera: molti i commenti di persone visibilmente commosse prima dopo avergli dato l'ultimo saluto e una preghiera: da " è un mito ", al presente, come fosse ancora vivo, ad altri che ne hanno apprezzato specialmente le doti umane prima che quelle da calciatore. " Una persona dalle doti particolari, umile e che aiutava tanti giovani ", è un altro dei commenti. Grazie alla sua sensibilità, infatti, Schillaci fondò una scuola calcio (l'anno scorso era stato costretto a chiuderla) all'esterno della quale è un via vai di persone che lasciano mazzi di fiori e delle centinaia di bambini cresciuti con il sogno del pallone e di diventare grandi come Totò.

Il ricordo di Vasco Rossi

Anche un mondo apparentemente distante dal calcio come quello musicale si è unito nel cordoglio verso Totò Schillaci: indimenticabile la colonna sonora di Italia '90, quel meraviglioso "Notti Magiche" cantata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini con il primo che ha ricordato le emozioni che ha regalato a milioni di italiani e con la Nannini a pubblicare una foto sui social con un cuore rosso dedicandogli un " Ciao grande Totò ".

Sei stato un grandissimo campione. Mi rimarrà impressa la tua timidezza fuori dal campo e il tuo sorriso buono. "Viva Salvatore Totò Schillaci

Poi è arrivato anche il messaggio affettuoso di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha ricordato quando si conobbero in Sicilia durante uno dei suoi concerti. """.