Doccia fredda per la Juve, Bremer ko: ecco cosa è successo

Non c'è pace per Gleison Bremer e per la Juventus: il difensore brasiliano, infatti, ha subito un nuovo infortunio al ginocchio sinistro ed è costretto ancora una volta a fermarsi come minimo per un periodo di 6/8 settimane.

Qualche preoccupazione nello staff medico era sorta dopo il piccolo problema che aveva portato alla sua sostituzione durante il match contro l'Atalanta, ma allora Tudor cercò di minimizzare l'accaduto parlando delle conseguenze di un sovraccarico. Ciò nonostante, proprio per evitare ricadute o guai peggiori, Bremer era stato tenuto a riposo sia nello scontro con il Villareal di Champions League che in quello con il Milan di Massimiliano Allegri.

Durante questo periodo di assenza dal campo, il difensore aveva continuato a lavorare duramente in palestra, documentando il tutto tramite i suoi profili social per tranquillizzare i propri tifosi, e con l'obiettivo di tornare a disposizione per le delicate partite contro Como, Real Madrid e Lazio. Quest'oggi è arrivata la doccia fredda, con la notizia del nuovo infortunio.

Bremer è stato visitato a Lione dal dottor Sonnery-Cottet, e gli esami strumentali hanno rilevato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, ovvero quello già operato per via della rottura del crociato. A causa di ciò, il difensore brasiliano dovrà sottoporsi a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

Igor Tudor dovrà dunque fare a meno del proprio miglior difensore almeno per 6/8 settimane, ma non è detto che per precauzione non si decida di prolungare lo stop. Come detto pocanzi, Bremer salterà innanzitutto il trittico di impegni delicati contro Como, Real Madrid e Lazio. Seguiranno poi i match contro Cremonese, Sporting Lisbona in Champions, e il derby col Torino, ma la sua indisponibilità si prolungherà come minimo anche fino agli scontri con Fiorentina, Bodo Glimt, Cagliari e Udinese (quest'ultima in calendario il 2 dicembre).

A quel punto sarà trascorso poco più di un mese e mezzo, per cui, dal momento che l'infortunio è occorso ancora una volta al martoriato ginocchio sinistro, non è escluso che lo staff medico bianconero non decida di evitare il rischio di anticipare i tempi: se così fosse, Bremer non scenderebbe in campo neppure contro Napoli (7 dicembre), Pafos e Bologna, e si potrebbe puntare a un ritorno

contro la Roma nel match in calendario il prossimo 20 dicembre. Ovviamente si tratta di semplici ipotesi, dal momento che sarà necessario innanzitutto valutare in quali condizioni tornerà il difensore dopo il nuovo intervento.