La tempesta perfetta si abbatte su Fonseca e il Milan

A poche ore dalla partenza per l’Arabia (Supercoppa d’Italia), il Milan e Paulo Fonseca finiscono al centro di una tempesta perfetta. Prima dell’ennesimo pari domestico, con la Roma che chiude allestendo un paio di golose occasioni da gol sventate dal solito Maignan, infatti ci sono le voci sempre più insistenti di un esonero deciso dal management del club e una sostituzione clamorosa con Sergio Conceicao, portoghese pure lui, già passato dal calcio italiano, esperienze positive sulla panchina del Porto più volte protagonista in Champions league.

Sembra che a spiegare l’improvvisa, traumatica rottura, ci sono i piani di calcio-mercato. Lo stesso Fonseca non fa mistero di aver voluto Saelemaekers (poi ceduto alla Roma) e di considerare “utile alla causa” Tomori che Ibra e Moncada vorrebbero cedere alla Juve in cambio di una ricca cifra. Al di là del mercato è di sicuro insoddisfacente il cammino in campionato con questo nuovo pareggio che mortifica la classifica e tutte le ambizioni proclamate all’inizio della stagione. Arrivasse davvero in queste ore sarebbe la conferma di una scelta effettuata in ritardo rispetto ai primi segnali di insoddisfazione della conduzione tecnica. La sfida offre un primo tempo colmo di buone giocate del Milan premiato con la solita intesa Fofana-Reijnders in gol dopo 16 minuti. Gli replica Dybala appena si libera col destro in gol. Sono i due leader tecnici di Milan e Roma. La sfida, scandita dalle feroci contestazioni della curva indirizzate al proprietario Cardinale, si trascina nella ripresa con un paio di occasioni milaniste respinte da Svilar (Bennacer e Chukwueze) e poi dal ritorno romanista che ha forse con Pisilli l’occasione più ghiotta per mettere sotto il Milan.