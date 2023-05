Tinti di giallorosso: i capelli di Damiano dei Maneskin pronti per la finale

La febbre della finalissima di Europa League tra Roma e Siviglia ha contagiato tutto il popolo romanista, nessuno escluso: l'esodo verso Budapest è iniziato da giorni e, tra le migliaia di tifosi, ci sono molti vip che nelle ultime ore hanno iniziato il conto alla rovescia verso la sera del 31 maggio mostrandosi in vesti inedite. È il caso di Damiano David, il frontman dei Maneskin, che prima della partenza per l'Ungheria ha mostrato sul proprio account Instagram il nuovo colore dei suoi capelli, metà gialli e metà rossi.

"Ecco cosa ho fatto"

Nelle sue "stories", Damiano si è filmato con la tipica cuffia delle colorazioni. " Ciao amici stretti, sto per fare una cosa stupida? Sì! Sto decolorando mezza testa e mezza no? Sì. Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me", ha detto sorridente ai suoi followers per poi mostrarsi, qualche ora dopo, con il prodotto finito: i suoi capelli con i colori sociali della società di Trigoria e un messaggio scritto: " Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d'Italia ". I suoi aggiornamenti sono proseguiti con la foto di alcuni amici-tifosi in un pullman diretto a Budapest e un paio di foto in cui si vede assieme ai suoi amici e un'altra con un primo piano soltanto sulla maglia giallorossa.

La maggior parte delle reazioni social sono state a favore del rocker e dell'idea di tingersi i capelli. Altri ancora, invece, hanno fatto gli scongiuri per quella che è ritenuta una "sfida" alla scaramanzia come capita spesso in questi casi. Non è la prima volta, soprattutto negli ultimi mesi, che il frontman ha cambiato il look dei suoi capelli come capitato alcune settimane fa apparendo con un colore biondo platino e, negli ultimi giorni, era apparso con i capelli di color rosso acceso.

I Vip presenti a Budapest

Tra i tifosi eccellenti e colleghi di Damiano c'è anche la cantante Noemi che un paio d'ora fa ha mostrato una storia sul proprio account Instagram in cui si stava imbarcando per Budapest ringraziando l'As Roma: i due non sono certo gli unici vip che questa sera saranno presenti alla Puskas Arena per la finale: tra i calciatori saranno presenti il Capitano, Francesco Totti, con la compagna e il figlio Christian e una carrellata di ex calciatori romanisti tra cui Ruggero Rizzitelli, Vincent Candela, Marco Cassetti, Simone Perrotta e Rosella Sensi come riportato da SkySport.

Tra gli attori giallorossi avranno un posto sugli spalti anche Valerio Mastandrea e Edoardo Leo, immancabile la presenza anche di Antonello Venditti e Balco tra i cantanti. Le massime autorità sportive vedranno la presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente della Figc, Gabriele Gravina e del ministro dello Sport, Andrea Abodi.