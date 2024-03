Tonali avrebbe scommesso anche in Inghilterra. Ora rischia una nuova squalifica

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio", è questo un antico ma sempre attuale proverbio che descrive perfettamente l'attuale condizione di Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Milan, oggi in forza al Newcastle, è stato già squalificato per aver scommesso sul calcio quando militiva in Serie A, tra le fila del club rossonero. Il classe 2000 ha già patteggiato una pena di 10 mesi con la Figc, sentenza estesa anche a livello internazionale dalla Fifa, che gli ha fatto terminare anzitempo la stagione.

Oggi, però, l'inaspettata notizia: Tonali rischia un'altra squalifica per aver scommesso nuovamente sul calcio. La Federcalcio inglese, infatti, con una nota ufficiale ha comunicato come il 23enne di Lodi sia accusato di aver violato per 50 volte le regole della FA sulle scommesse, piazzando giocate su partite di calcio in un periodo compreso tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Ora il giocatore avrà tempo fino a venerdì 5 aprile per rispondere e difendersi.

Doccia gelata

Doccia gelata per il giocatore ma soprattutto per il Newcastle che ha investito una cifra importantissima in estate per strapparlo al Milan, oltre 60 milioni di euro, ma che non ha mai potuto utilizzare in quanto squalificato nel mese di ottobre per il caso scommesse. Anche il club bianconero ha diramato una nota in cui conferma quanto messo in atto dalla FA: "Il Newcastle United è venuto a conoscenza di un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua ad assecondare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa del processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento".

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules.



Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support.



Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A — Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024

La squalifica di Sandro Tonali terminerà il 27 agosto del 2024 ma con queste ulteriori violazioni rischia una pena ben più lunga e pesante per la recidiva, anche se le partite in cui ha scommesso sembrano essere precedenti alla metà di ottobre del 2023. Tonali aveva rimediato 18 mesi di stop, ridotti poi a 10 per aver patteggiato. Di certo, questa è una pessima notizia per lui e per il suo club visto che non sembra esserci luce in fondo al tunnel.

Solo 12 le presenze stagionali per l'ex giocatore del Brescia, 8 in Premier League, una in coppa di Lega inglese e tre in Champions League tra cui anche la sfida al suo Milan nella sfida d'andata dei gironi disputata nel mese di settembre e terminata sul punteggio di 0-0. Dodici presenze e una rete a fronte di oltre 60 milioni di euro investiti per uno dei centrocampisti italiani piì promettenti in circolazione.

Ora bisognerà solo attendere di capire se queste ulteriori violazioni saranno confermate ma una cosa è certa: Tonali rischia seriamente di compromettere la propria carriera di calciatore.