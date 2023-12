Il Torino batte 1-0 l'Empoli: granata in zona Europa

Il Torino di Ivan Juric vince una partita complicata contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e si porta a soli 4 punti dalla Champions League. I granata, hanno infatti piegato la resistenza dei toscani, per 1-0, frutto del gol del colombiano Duvan Zapata. Tre reti annullate per fuorigioco nel corso del primo tempo, uno a Sanabria in rovesciata sul risultato di 0-0 e due all'Empoli sul risultato di 1-0 per i padroni di casa a Ebuehi e Cacace. La squadra di casa è riuscita a portarsi a casa tre punti sudati contro un avversario che se l'è giocata a viso aperto per tutto il match ma che resta mestamente a quota 12 punti al terzultimo posto dlela classifica. Di contro, invece, il Toro sale a quota 23 punti come l'Atalanta, con un punto in meno sulla Fiorentina e due su Bologna e Roma che si sfideranno domani per un posto che vale potenzialmente il quarto posto occupato dal Napoli a quota 27 punti. Al momento, dunque, la squadra di Juric è in piena corsa per un posto in Europa anche se mancano ancora 22 giornate per vedere fino a dove potrà arrivare una compagine che negli ultimi anni è spesso stata dalla parte sinistra della classifica ma che non è mai riuscita a chiudere entro i primi 7 posti della classifica.

La cronaca della partita

Il Torino di Ivan Juric parte forte e al 9' va in gol con Sanabria, in rovesciata, ma la rete è annullata per la posizione di fuorigioco di Vlasic che aveva servito l'assist al paraguaiano. L'Empoli sale pian piano di tono ma al 25' è il Toro a passare in vantaggio con Zapata che riceve palla dall'ottimo Bellanova, ben imbeccato da Linetty, elude l'intervento di Ebuehi e Ismjli e buca Berisha. Passa un minuto e i granata per poco non trovano il raddoppio in mischia con Ilic ma i toscani si salvano. Al 30' è l'Empoli a segnare il gol dell'1-1 con Ebuehi ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco, rivista al Var. Al 44' Cacace segna ma ancora una volta la rete è annullata per fuorigioco e si va al riposo sul risultato di 1-0 per il Torino.

Nella ripresa Andreazzoli mette in campo Destro e Cancellieri e dopo 15' di sostanziale equilibrio proprio i due neo entrati costruiscono una grande chance per pareggiare. Al 62' il primo serve il secondo che viene però bloccato in maniera provvidenziale da Milinkovic-Savic che gli sradica il pallone dai piedi. Al 74' trambusto in area di rigore dell'Empoli con una serie di rimpalli che non favoriscono però gli attaccanti dei granata. La partita resta tesa ed equilibrata fino al minuto 96' senza che padroni di casa ed ospiti riescano a gonfiare la rete: finisce 1-0 per il Torino la sfida del sabato sera della 16esima giornata di Serie A.

Il tabellino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze (66' Djidji), Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova (85' Soppy), Linetty, Ilic, Vojvoda (65' Lazzari); Vlasic; Duvan Zapata (95' Pellegri), Sanabria. Allenatore Ivan Juric.

Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin (61' Cancellieri), Grassi (76' Ranocchia) Maleh (76' Baldanzi), Fazzini, Cambiaghi (85' Gyasi); Shpendi (61' Destro). Allenatore Aurelio Andreazzoli

Marcatori: 25' Zapata (T)

Ammoniti: Linetty (T), Bellanova (T), Buongiorno (T), Cacace (E), Vlasic (T), Luperto (E)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)