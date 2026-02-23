Torino, ko col Genoa fatale per Baroni: ecco chi prenderà il suo posto sulla panchina granata

La sconfitta contro il Genoa di Daniele De Rossi è costata cara a Marco Baroni: nelle scorse ore, infatti, il Torino ha diramato una nota ufficiale in cui annuncia ai tifosi di aver sollevato dal proprio incarico l'allenatore toscano, per via di un rendimento ben al di sotto delle aspettative che colloca la squadra granata a pochi punti di distanza dalla bagarre della zona retrocessione.

"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Baroni dall'incarico di allenatore della prima squadra", spiega il club sul proprio sito. "La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l'attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", conclude il breve comunicato.

La situazione era diventata da tempo insostenibile, per via dei risultati deludenti e delle prestazioni sottotono dell'undici allenato dal tecnico toscano. Dopo la batosta subita a Genova, infatti, i rossoblu hanno agganciato proprio i granata in classifica a 27 punti, e ciò che al momento risulta più preoccupante per i tifosi è che la quota salvezza si sia alzata repentinamente grazie all'ottimo rendimento delle altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere nella serie cadetta.

Considerando che ormai per il Verona e il Pisa, che condividono l'ultimo posto in classifica a soli 15 punti, è estremamente complicato riuscire a salvarsi, al momento sono Cremonese, Lecce e Fiorentina, a 24 punti, a risultare nella bagarre per evitare il terzultimo posto che significherebbe Serie B. Tuttavia la lotta salvezza è tutt'altro che limitata a queste tre squadre, dal momento che poco più in alto ci sono proprio Torino e Genoa a 27 punti. A far scattare l'allarme in casa granata è il crollo avuto nelle ultime giornate: 7 sconfitte negli ultimi 10 incontri, con appena 7 punti raccolti: troppo poco per poter pensare di continuare con Baroni in panchina, e soprattutto con il rischio di proseguire col trend negativo a soli 3 punti dal terzultimo posto.

Sarà Roberto D'Aversa a tentare di risollevare le sorti della squadra, come annunciato sempre sul sito ufficiale dalla stessa società granata. "Tutta la Società accoglie Roberto D'Aversa con il più cordiale: 'Benvenuto al Torino!'", si legge nel comunicato del club. "Buon lavoro e Sempre Forza Toro: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026".