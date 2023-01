Il Toro batte il Milan ai supplementari. Diavolo fuori dalla Coppa Italia

Prima vittima eccellente in Coppa Italia: il Milan di Stefano Pioli è stato sconfitto in maniera inaspettata dal Torino di Ivan Juric che stacca così il pass per i quarti di finale. I rossoneri, dopo essere stati rimontati dalla Roma in campionato nel giro di sei minuti, si sono fatti sconfiggere dai granata, rimasti in dieci uomini dal 70' per via dell'espulsione di Djidji per doppia ammonizione (per un fallo su Messias lanciato a rete dopo un retropassaggio sbagliato dell'ex Ricardo Rodriguez).

Il Milan ha avuto diverse occasioni da rete per colpire, ma la bravura di Milinkoivic-Savic, dei difensori e un po' di imprecisione non ha permesso alla squadra di Pioli di segnare. La superiorità numerica, poi, sembra aver messo in difficoltà psicologica i rossoneri che hanno poi fatto fatica a scardinare il muro eretto dalla squadra di Juric. Il Torino, con i mezzi a sua disposizione, ha disputata la sua onesta partita tutta grinta, corsa ma anche qualità come testimonia l'azione di contropiede al veleno che al 113' ha regalato successo e qualificazione. Grande lavoro di Seck per Lukic che serve senza guardare Bayeye che attende l'inserimento giusto di Adopo che gela San Siro. Grande delusione per il Milan che vede così sfumare un obiettivo stagionale, il Torino ora attende la vincente di una tra Fiorentina e Sampdoria.

La cronaca della partita

Dopo 10' di sostanziale equilibrio la prima grande occasione è per il Torino con Lukic al 12'. Il centrocampista del Torino colpisce a botta sicura da distanza ravvicinata trovando la parata di Tatarusanu (impreciso qualche istante prima). Al 25' Dest prova il best gol dalla distanza con Milinkovic-Savic che vola e la mette in calcio d'angolo. Un minuto dopo De Ketelaere colpisce il palo. Nel finale di primo tempo ancora protagonista il belga con un bel tiro potente di sinistro respinto in angolo dal portiere del Torino.

Nella ripresa Al 49' il Torino prova e rendersi pericoloso dalle parti di Tatarusanu ma sulla ripartenza è Pobega ad andare vicino per due volte al gol dell'ex. La partita resta tesa ed equilibrata e al 68' ecco il primo vero squillo per il Mlan. Grande lancio di Tonali per il neo entrato Messias che controlla in posizione laterale e poi ci prova con il destro: palla fuori. Al 70' il Toro resta in dieci per l'espulsione di Djidji per doppia ammonizione. Il difensore del Torino ferma Messias lanciato in contropiede guadagnandosi il secondo giallo e gli spogliatoi. Al 92' De Ketelaere si libera al tiro ma trova la parata in angolo di Milinkovic-Savic. La sfida si trascina fino ai tempi supplementari.

I tempi supplementari

Il Milan parte forte con Leao che sfonda al 94' e la mette in mezzo per Giroud: provvidenziale nella circostanza Lukica hce la mette in angolo. Leao si libera al tiro al 96': Savic respinge in sicurezza. Lukic si procura una buona chance per colpire al minuto 98' ma la mira non è quella giusta. Dest chiama alla parata a terra Savic al 99' e poi libera a fatica la difesa del Toro. Linetty calcia da fuori area al 100': mira sballata. Al 105' Savic salva tutto su Giroud da posizione ravvicinata.

Nel secondo tempo ci prova Vojvoda dalla distanza al 108' ma la palla finisce ampiamente alla destra di Tatarusanu. Al 112' Rafael Laeo converge e si porta la palla sul destro: la palla finisce alta sopra la traversa. Contropiede micidiale del Torino al 114'. Grande lavoro di Seck che protegge bene palla e serve Lukic che senza guardare serve sulla destra Bayeye che mette una palla perfetta in mezzo per Adopo che fredda Tatarusanu. Grande mischia in area del Torino al 116' ma Schuurs e Buongiorno si immolano. Al 118' botta di Calabria: Savic la mette in angolo con brivido. Theo Hernandez ci prova al 123' ma la palla finisce fuori.

Il tabellino

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia (77' Theo Hernandez), Tomori; Saelemaekers (67' Messias), Pobega (77' Giroud), Tonali, Vranckx (83' Bennacer), Dest (110' Calabria); Brahim Diaz (67' Rafael Leao); De Ketelaere.

Torino: V.Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (111' Bayeye), Lukic, Ricci (91' Adopo), Ricardo Rodriguez (81' Vojvoda); Miranchuk (91' Seck), Vlasic (81' Linetty); Sanabria (71' Zima)

Reti: 114' Adopo (T)