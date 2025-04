Totti scende in pista: a chi da detto sì

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una corte serrata da parte di Milly Carlucci, Francesco Totti avrebbe deciso di prendere parte a Sognando Ballando con le Stelle, programma che andrà in onda sulle frequenze di Rai Uno a partire da venerdì 9 maggio.

La celebre trasmissione televisiva si prepara quindi a festeggiare il ventennale con un ospite particolarmente atteso dalla conduttrice, che per l'occasione ha richiamato anche numerosi protagonisti delle passate edizioni. Ad aprire le danze nella prima delle quattro puntate dello spin off con cui la Rai vuole celebrare questa importante ricorrenza ci sarà quindi anche l'ex capitano giallorosso, stando a quanto rivelato in anteprima da Dagospia.

Un appuntamento per organizzare il quale la conduttrice Milly Carlucci avrebbe quindi deciso "di fare le cose in grande e festeggiare il ventennale del programma ballerino invitando Francesco Totti" . La padrona di casa, pertanto, sarebbe riuscita alla fine a ottenere il sì del Pupone, per il quale si ipotizza il ruolo di "superospite" a cui potrebbe essere dedicata una parte dello show per realizzare una piccola intervista, il tutto "in cambio di un cachet importante" , che comunque non è stato ancora reso noto.

Tra ex concorrenti ed ex ballerini, che saranno sul palco per ripercorrere la loro esperienza durante le quattro puntate di celebrazioni, ci sarà uno degli ospiti che la conduttrice televisiva ha più di frequente cercato di convincere a prendere parte a Ballando con le Stelle, sia nel ruolo di concorrente che in quello di ballerino per una notte. Fino ad oggi non ci era mai riuscita, ma ora che pare proprio che l'ex capitano giallorosso sarà presente al varo dello spin off del celebre dance show, in tanti auspicano che possa trattarsi dell'anticipazione di una sua partecipazione alla prossima edizione del programma, che dovrebbe partire come ogni anno in autunno su Rai Uno.

L'appuntamento per la prima delle quattro puntate della trasmissione televisiva, pertanto, è per venerdì 9 maggio. Da un lato sul palco torneranno maestri e concorrenti storici, dall'altro saliranno ballerini professionisti che si contenderanno il ruolo di istruttori nella nuova stagione.

"Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante"

, ha anticipato la conduttrice.