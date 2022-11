"Traditi da un Giuda...". Chi è il calciatore che ha deluso Mourinho

Josè Mourinho contro uno dei suoi giocatori. Il caso scoppia nel dopo partita quando il tecnico della Roma si presenta davanti ai microfoni di Dazn per commentare la partita con il Sassuolo, terminata col punteggio di 1-1 e che ha visto i giallorossi farsi rimontare da un gol di Pinamonti l'iniziale vantaggio siglato da Abraham.

Le parole dello Special One sono durissime: "Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore... non so se posso dire la parola, meglio non dirla... Un atteggiamento diciamo non professionale. Ha tradito lo sforzo di tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l'atteggiamento è stato top ed è sempre top. L'errore fa parte del gioco, i miei giocatori sanno perfettamente che possono sbagliare senza nessun tipo di problema, ma l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace".

Alla domanda del giornalista, che ha chiesto di chi si trattasse, Mourinho preferisce non rispondere: "No. L'ho già detto nello spogliatoio e non lo faccio spesso, dopo le partite spesso non parlo nello spogliatoio. Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e l'ho detto. A un altro (Abraham ndr) ho fatto la domanda 'perché questo atteggiamento solo oggi e non sempre?' Detto questo sono contento dei miei ma ovviamente non sono contento del risultato, che non è drammatico".

Chi ha deluso Mourinho

Ma a chi si riferiva Mourinho? Secondo il Corriere dello Sport il giocatore che lo ha deluso per atteggiamento è Rick Karsdorp, entrato nel secondo tempo al posto di Celik e che non è riuscito a entrare in partita, perdendo diversi duelli, sbagliando i cross e non riuscendo a difendere bene sulla sua fascia. Secondo le ricostruzioni a fine partita Mourinho sarebbe entrato nello spogliatoio e facendo uscire tutto lo staff tecnico, i magazzinieri e il personale, ha parlato in toni molto duri al giocatore, manifestandogli tutta la sua delusione per l'atteggiamento avuto in campo al suo ingresso. "Ho detto al giocatore - ha aggiunto il tecnico portoghese - di cercarsi una squadra a gennaio".

La partita

Tra Sassuolo e Roma succede tutto nel finale con due reti, una per parte, che rispecchiano l'andamento della gara tutto sommato equilibrata. Non ha molto da recriminare la Roma: in vantaggio con Tammy Abraham a dieci minuti dalla fine, dopo una clamorosa palla gol fallita da Traorè, ha subito il pareggio di Andrea Pinamonti a cinque minuti dalla fine, quando già assaporava il piacere di una vittoria che avrebbe lenito i dolori del derby perso domenica scorsa. Mourinho cercava i punti per una ripartenza, per recuperare terreno, ma per ora deve solo accontentarsi di aver dimezzato il distacco dall'Atalanta, sconfitta a Lecce, dopo una partita non particolarmente brillante, in cui spesso che spesso ha subito le veloci ripartenze del Sassuolo. Ma soprattutto torna a casa con un grosso problema nello spogliatoio da risolvere.

