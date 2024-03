"Tre errori in uno". L'arbitro Ayroldi fermato per il rigore di Inter-Genoa

Ascolta ora: ""Tre errori in uno". L'arbitro Ayroldi fermato per il rigore di Inter-Genoa"

L'arbitro Giovanni Ayroldi sarà fermato dopo la partita Inter-Genoa. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, il designatore Gianluca Rocchi concederà una "pausa di riflessione" al fischietto di Molfetta, cui viene imputata non solo la decisione di assegnare il rigore per l'intervento di Frendrup su Barella, ma anche l'aver confermato tale provvedimento nonostante sia stato richiamato dal Var all'on field review. Si conclude così un weekend nero per gli arbitri.

Dopo gli errori di Di Bello in Lazio-Milan e Marchetti in Torino-Fiorentina, il 27° turno di Serie A si è chiuso nel peggiore dei modi. Tuttavia la direzione di Ayroldi è stata reputata meno grave di quella di Di Bello in Lazio-Milan e anche in base all’esperienza acquisita, rientrerà poi dalla Serie B. Per cui l'arbitro pugliese pagherà con una panchina (uno o due turni?) prima di tornare in campo. Insomma un vero e proprio turnover. A Roma, da giovedì, inizierà il raduno e i fischietti incontreranno anche il presidente Gravina, che proverà a incoraggiare gli arbitri e ribadire loro la fiducia della Figc.

I tre errori (in uno) di Ayroldi

Sulla direzione arbitrale di Ayroldi, oltre l'errore sul rigore poi trasformato da Sanchez, pesa anche una direzione del match ricca di indecisioni culminata poi col giallo per Lautaro Martinez per simulazione. Ma andiamo con ordine.

Minuto 34, la squadra di Inzaghi conduce per 1-0 dopo la rete di Asllani. Barella entra in area, calcia e cade a terra dopo un contatto con il danese Frendrup che interviene in scivolata. L'arbitro Ayroldi non ha dubbi e assegna immediatamente rigore. I primi replay sembrano chiari, la gamba di Barella si poggia su quelle di Frendrup dopo che si è concluso l'atto di tiro ma non solo, il genoano devia il pallone mandandolo in corner. Ayroldi dal labiale sembra dire "non può entrare così", sanzionando dunque l'irruenza della scivolata, e in quel caso sbaglia due volte non avendo estratto il secondo giallo.

Richiamato al Var, la situazione si aggrava, perché l'arbitro viene richiamato all'on field review dal Var Paterna, a sua volta non incolpevole perché sul monitor dell'OFR avrebbe dovuto mostrare anche il replay alle spalle dei giocatori che mostrava nettamente la deviazione di Frendrup sul pallone. Ayroldi ha confermato la decisione errata, ma non è stato l'unico abbaglio in partita. In generale non ha convinto la gestione della partita, con il picco dell'assurda ammonizione a Lautaro per una simulazione inesistente.