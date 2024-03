"Si rotola ancora a terra?...". Scoppia la bufera social sul rigore di Inter-Genoa

Le polemiche arbitrali anche stavolta non risparmiano l'Inter, sempre più capolista dopo la vittoria per 2-1 sul Genoa. I nerazzurri allungano a +15 sulla Juventus seconda, ma devono soffrire per conquistare i tre punti contro la squadra di Gilardino. Asslani (al primo gol con la Beneamata) e Sanchez (su rigore) mettono la partita in discesa nel rpimo tempo poi nella ripresa Vasquez accorcia le distanze. I rossoblù ci provano fino alla fine. L'Inter stringe i denti e porta casa la vittoria, ormai una seria ipoteca sul campionato.

Al centro della discussione è finito il rigore concesso dall'arbitro Giovanni Ayroldi, nel primo tempo, per un fallo in area di Frendrup su Barella. L'episodio ha scatenato roventi polemiche nel post partita. Al 34' il centrocampista dell'Inter aveva già calciato ma il danese, nel tentativo di arrivare sul pallone, scivola e lo travolge. Il direttore di gara viene poi richiamato dal Var a rivedere l'episodio e resta davanti al monitor per qualche minuto. Alla fine, dopo l'on field review, conferma la sua decisione. Decisione sbagliata del fischietto di Molfetta, che in un solo colpo commette tre errori.

Innanzitutto Frendrup tocca nettamente il pallone prima di tutto. Poi Barella per dinamica dell’azione va ad incrociare la traiettoria della scivolata di Frendrup. Infine se decidi per il rigore, ritieni l’intervento imprudente (questa sarebbe la spiegazione data all’intervallo dal direttore di gara), in tal caso Frendrup, già ammonito, avrebbe meritato l'espulsione

#Frendrup tocca il pallone, motivo in più per non dare il rigore. E il contatto arriva comunque dopo che #Barella ha terminato il movimento di tiro e con la gamba ‘scende’ a colpire l’avversario.#InterGenoa pic.twitter.com/mPKnXMZVQr — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 4, 2024

Le dure reazioni sui social

In campo Gilardino e i giocatori del Genoa hanno protestato, sui social invece è nato il solito "processo" che non ha risparmiato né l'arbitro né Barella, accusato di aver simulato e accentuato il fallo.

Un utente ha commentato così l'episodio: "Il "rigore" su Barella è una delle cose più grottesche viste quest'anno. Non c'è immagine che giustifichi la scelta, il VAR ci prova in ogni modo, Ayroldi conferma contro ogni evidenza nell'imbarazzo generale".

Su Barella sono tantissimi i commenti ironici: "Stamattina apro la finestra e vedo passare Barella. Rotola ancora. Sono a Pisa". Poi anche: "La Pro Loco di #Narnia è lieta di annunciare una straordinaria collaborazione musicale per il concertone del 5 maggio: Barella canterà con Il Volo!" . E c'è anche chi ci va giù duro: "Si sa niente di Barella? Ha superato la notte?".

Non mancano le difese da parte dei tifosi interisti: "E dove avrebbe dovuto metterla la gamba Barella dopo aver calciato se nel mentre uno gli entra in scivolata a 100 all’ora?". Ma c'è anche chi è piuttosto deluso dal proprio beniamino: "Lo dico da interista, queste esagerazioni Barella deve smettere di farle. Il colpo l’ha preso, ma non puoi fare il neymar della situazione. La critica non aspetta altro per attaccarti. Sei forte e non ne hai bisogno, non sei un Nedved qualunque".