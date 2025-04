Le tre strade di Carlo (senza Serie A)

Ascolta ora 00:00 00:00

Che fine ha fatto Carlo Ancelotti? Domanda provocatoria, considerato quello che si dice e si scrive sull'allenatore del Real Madrid dopo la sconfitta contro l'Arsenal e l'eliminazione dalla Champions League. Sembra che Ancelotti sia finito e sfinito, la sua fortuna con la c, secondo i nuovi docenti del football spettacolo, ha esaurito la dotazione, dunque perché non riportarlo in Italia? Milan, Roma non aspettano altro, parte

la propaganda, vengono interpellati gli allibratori, ecco le quote: per Ancelotti al Milan si oscilla dal 7,50 di Snai e Gazzabet fino al 66 di Sisal, la pista che porterebbe alla Roma viene quotata tra 7,50 e 25. Se Ancelotti volesse rinforzare il proprio conto corrente punterebbe sulla quota più alta, quella di Sisal e firmare per il Milan, ma le chiacchiere stanno a zero, così le fantasie dei giornali. Ancelotti ha tre soluzioni, resta a Madrid come dice il contratto che lo lega al club per un altro anno, accetta una volta per tutte l'offerta della Federcalcio brasiliana

e va ad allenare la nazionale pentacampeon, oppure chiude

definitivamente la carriera esclusiva, di trionfi, nazionali, internazionali, tra Inghilterra, Francia, Germania, Spagna e Italia. Sognatori e imbonitori se ne facciano una ragione. Questo è il vero, grande colpo di fortuna di Carlo.