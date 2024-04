Udinese-Inter, 1-0: Samardzic sigla il vantaggio

Udinese-Inter in campo per il Monday night: ecco le scelte degli allenatori

L'Inter di Simone Inzaghi gioca sul campo dell'Udinese di Cioffi per riportarsi a + 14 sul Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri arrivano a questa gara con soli tre indisponibili, di cui gli ultimi due che si sono fermati nella giornata di ieri: Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, infatti, non saranno della partita al pari del lungodegente Juan Cuadrado ma tutti e tre dovrebbero rientrare per il prossimo turno di campionato contro il Cagliari. Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile con Carlos Augusto a sostituire Bastoni con Sommer in porta e Pavard e Acerbi a completare la difesa. In mezzo al campo i soli Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco sugli esterni. In attacco la ThuLa che vuole tornare al gol dopo un mese abbondante, quasi due il francese di digiuno. Vincere vorrebbe dire rimandare a meno 14 i cugini rossoneri, avvicinarsi sempre di più al sogno tricolore e continuare a tenere viva la possibilità di battere il record di punti fatto stabilire dalla Juventus allenata da Antonio Conte. L'Udinese di contro è in cerca di punti salvezza in quanto ancora implicata nella lotta per non retrocedere. I bianconeri non potranno contare sui lungodegenti Ebosse e Deulofeu e sullo squalificato Lucca.

La cronaca della partita

Primo tempo

45' - Tre minuti di recupero

42' - Risposta Inter e grandissima parata di Okoye! Dimarco la mette in mezzo per Lautaro Martinez che in tuffo di testa la mette all'angolino: strepitoso riflesso di Okoye!

41- UDINESE IN VANTAGGIO A SORPRESA CON SAMARDZIC! Calhanoglu perde palla allargando male per Dumfries, ripartenza Udinese con la palla che giunge a Samardzic che arriva al tiro deviato da Carlos Augusto che beffa un incerto Sommer!

36' - Aumenta la pressione dell'Inter che mettte in mezzo un paio di palloni pericolosi e sulla fase finale Carlos Augusto la calcia alto

33' - Sbracciata di Samardzic su Calhanoglu: punizione per l'Inter

30' - Grande occasione per l'Inter! Mkhitaryan si libera con un numero di due uomini e avvia l'azione che viene poi rifinita da Lautaro per Calhanoglu che va al tiro secco: grande parata di Okoye. Successivamente cross in mezzo per Dumfries anticipato in angolo da Bijol

28' - Vicini alla mezz'ora di gioco, partita bloccata alla Dacia Arena

24' - Azione manovrata dell'Inter che continua a giocare nonostante Pavard fermo a terra. Calhanoglu va poi al tiro completamente sballato

21' - Calhanoglu: Okoye si distende e la mette in angolo! Tiro morbido del turco che ha visto il portiere un po' fuori dai pali. Bella parata!

20' - L'Udinese non si sbilancia e attende i nerazzurri...chiara la tattica di Cioffi

17' - Occasione Inter! Bel cross teso di Dimarco che Thuram che non ci arriva di un soffio in scivolata

15' - Bella ripartenza di Barella che poi serve sulla corsa Dimarco che la offre a Mkhitaryan che imbuca per Lautaro che tira: rimpallato

13' - Brutta palla persa da Acerbi che regala la palla all'Udinese con Pereyra che arriva al tiro: altissimo!

10'- Bello scambio Dimarco-Mkhitaryan con l'esterno sinistro che penetra in area di rigore e viene affrontato da Ehizibue: tutto regolare per Piccinini che concede calcio d'angolo all'Inter

07' - Dimarco la pennella sulla testa di Lautaro Martinez che tutto solo colpisce male e la mette a lato

05' - L'Udinese attende l'Inter in queste prime fasi di partita. Nessuna pressione selvaggia sui portatori di palla nerazzurri

02'- Rischio per Acerbi nel disimpegno: Walace lo contrasta e lui si libera del pallone ma per l'arbitro è fallo del centrocampista dell'Udinese

- Partiti!

Il tabellino

Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. Allenatore Gabriele Cioffi.

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)