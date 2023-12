Udinese-Sassuolo, un pareggio che serve a poco a entrambe

Gol ed emozioni, soprattutto nel secondo tempo, nella sfida salvezza tra Udinese e Sassuolo andata in scena al Bluenergy Stadium. La squadra ospite è riuscita nell’impresa di rimontare due gol (giocando in 11 contro 10 negli ultimi 30 minuti) ai bianconeri. Un pareggio che, però, serve a ben poco ad entrambe le squadre in considerazione del fatto che la zona retrocessione è sempre vicina.

Primo tempo non molto divertente. Il Sassuolo in attacco è un po’ più vivace dell’Udinese. I neroverdi, però, non producono limpide palle gol. Anche la squadra di casa non crea particolari pericoli per la porta avversaria. Alla prima, ed unica, grande occasione a sua favore è la formazione guidata da Cioffi a passare in vantaggio con un grande colpo di testo di Lucca servito alla perfezione da Pereyra. Per l’attaccante bianconero è il quinto gol in campionato.

Il secondo tempo è decisamente più emozionante. L’Udinese raddoppia ma poi subisce una espulsione. Il Sassuolo si butta in avanti e Berardi su rigore riapre la sfida. Nel finale il Sassuolo ci prova ancora e raggiunge il pareggio con un altro rigore messo a segno da Berardi. Con questo risultato il Sassuolo sale a quota 16 punti in classifica, mentre l'Udinese aggancia il Cagliari a quota 13.

Primo tempo

Nei primi 15 minuti ritmi alti e Sassuolo più intraprendente. Al 6' la formazione di Dionisi si rende pericolosa con una girata di Thorsvedt a pochi passi dalla porta di Silvestri: l’estremo difensore dell'Udinese blocca con sicurezza la conclusione.

Al 22' ci prova Pinamonti sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il suo tiro dal limite, troppo debole, non impensierisce il numero uno dell’Udinese. In questa fase la partita appare bloccata, con errori da entrambe le parti. Sono sempre i neroverdi a provare a rendersi pericolosi. Al 31' Laurienté prova a sorprendere Silvestri con un tiro da pochi metri oltre il limite dell'area: anche in questo caso la conclusione è troppo debole per creare pericoli al portiere dei bianconeri.

Passano 5 minuti e l’Udinese, che fino ad allora non si era praticamente affacciata in attacco, passa in vantaggio. Bella discesa di Pereyra sulla destra: il Tucu crossa in area dove c’è Lucca che colpisce di testa spendendo la palla nell'angolo alla sinistra del portiere. Consigli battuto e bianconeri avanti per 1-0.

Secondo tempo

Anche il secondo tempo inizia senza particolari brividi. Gioco lento almeno e zero pericoli almeno fino al 55’ quando Pereyra effettua una grande giocata: stoppa una palla, effettua un dribbling in area e poi tocca di piatto nell'angolo dove Consigli non può arrivare. L’Udinese raddoppia. Sembra filare tutto liscio per i bianconeri. Ma la tranquillità è spezzata dall’espulsione di Payero. L’Udinese è costretta a giocare gli ultimi 30 minuti in 10.

Il Sassuolo cerca subito di approfittare del vantaggio numerico rovesciandosi in avanti. Al 68’ doppio intervento decisivo di Silvestri: l’estremo difensore dei bianconeri prima anticipa Ferrari con i pugni, poi respinge di piede una conclusione ravvicinata del difensore. La spinta del Sassuolo è forte. Al 74’ viene fischiato un rigore per gli ospiti dopo che Ebosele colpisce Pinamonti con un calcio: sul dischetto si presenta Berardi che non sbaglia.

All’83' Sassuolo vicino al pareggio: colpo di testa di Mulattieri su cross di Volpato si stampa sulla traversa. I neroverdi non sono fortunati: All’ 85' colpiscono ancora un legno. Stavolta è Ferrari a colpire di testa ma la conclusione finisce sul palo. Sul prosieguo dell’azione Mulattieri ribadisce di testa ma Silvestri blocca. Due minuti dopo Kabasele stende Mulattieri in area: altro rigore. Ancora Berardi sul dischetto: l’attaccante realizza la doppietta.

Ultimo brivido lo provoca ancora il Sassuolo: pochi secondi prima del triplice fischio un tiro di Thorstvedt è deviato dai difensori dell’Udinese: Silvestri para.

Il tabellino:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kristensen, Pérez, Kabasele; Ebosele (78’ Masina), Lovric, Walace (91’ Zarraga), Payero, Kamara (71’ Ehizibue); Pereyra; Lucca (91’ Success). Allenatore: Gabriele Cioffi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen (71’ Mulattieri); Henrique, Boloca (56’ Volpato); Berardi, Thorstvedt, Laurientè (89’ Ceide); Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Marcatori: 36’ Lucca (Udi), 55’ Pereyra (Udi), 75’ Berardi (Sas) rig., 88’ Berardi (Sas) rig.

Ammoniti: Pedersen (Sas), Ebosele (Udi), Masina (Udi), Pereyra (Udi)

Espulsi: Payero (Udi)