Ultimo botto di mercato in casa Milan: in attacco arriva il vice Giroud

Mehdi Taremi era il primo obittivo del Milan per rinforzare l'attacco ma le esose richieste del Porto del giocatore hanno fatto naufragare la trattativa. Il duo Moncada e Furlani hanno avuto non poche difficoltà per trovare un degno vice Giroud ma alla fine ce l'hanno fatta: sarà Luka Jovic, ex Real Madrid ed Eintracht Francoforte, di proprietà della Fiorentina il rinforzo per l'attacco rossonero. Il serbo arriverà in prestito secco senza diritto di riscatto e sarà disponibile subito dopo la pausa per le nazionali. Il classe 1997 siglerà un contratto da 2,5 milioni di euro, come alla Fiorentina, mentre a lasciare i rossoneri sarà Divock Origi che dopo una sola stagione in Serie A ritorna in Inghilterra tra le fila del Nottingham Forrest.

Lotta contro il tempo

Il duo Moncada e Furlani hanno dovuto fare di necessità virtù con l'arrivo a costo zero di Luka Jovic. L'affare Taremi sfumato incredibilmente quando tutto ormai sembrava delineato ha messo in difficoltà i dirigenti del Milan che hanno provato a sondare un po' il terreno per diversi giocatori come Sanabria del Torino, Daka del Leicester e Mir del Siviglia sapendo che si trattava di trattative quasi impossibili e così si è deciso per chiudere per il giocatore della Fiorentina che da tempo era fuori dai radar del suo allenatore Vincenzo Italiano e anche della società.

Il profilo di Jovic

Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa e nel 2013-2014 fa il suo esordio in prima squadra: 48 presenze e 13 reti al suo attivo. Nel gennaio-febbraio del 2016 passa al Benfica ma la sua esperienza è poco fortunata visto che gioca solo 4 partite. In estate però passa all'Eintracht Francoforte ed è lì che si fa notare al grande calcio. 27 presenze e 9 reti nella sua prima stagione, 48 gettoni e 27 reti nella sua seconda annata tra campionato e Europa League (tra le sue vittime anche l'Inter negli ottavi di finale della competizione 2018-2019).

Quell'annata sopra le righe portò il Real Madrid ad investire oltre 63 milioni di euro, un investimento importante che non fu però ripagato dal giocatore che segnò solo due reti in un anno e mezzo. Nel gennaio del 2021 Jovic torna all'Eintracht Francoforte ma non si ripete come nel 2018-2019. Nel 2021-2022 torna ancora in blancos ma con scarsi risultati tanto che a fine stagione il club spagnolo gli rescinde il contratto. La Fiorentina lo mette sotto contratto nella passata stagione che è la seconda migliore della sua carriera con 13 reti in 50 presenze complessive. Adesso il Milan per dimostrare di poter essere un giocatore importante anche ad alti livelli: una sfida importante per il 26enne serbo che dovrà però stare all'ombra di Giroud e molto probabilmente anche di Okafor, uno dei tanti acquisti importanti dell'estate rossonera.