"Vada via subito": Antonio Conte finisce nel mirino di tifosi e stampa

Un amore mai sbocciato difficilmente si può riprendere in corso d'opera: il feeling tra Antonio Conte e il Tottenham sembra ai minimi storici dopo le dichiarazione del ct italiano che, come abbiamo scritto sul Giornale.it, è " pronto a morire per il club ma non così stupido da ammazzarmi ". La frase sottolinea una stagione difficile con gli Spurs eliminati dalla Champions League e una rosa che più volte Conte ha fatto intendere fosse deficitaria per raggiungere grandi obiettivi. Adesso, però, ci si mettono di mezzo pure i media inglesi che non risparmiano stilettate al mister.

L'attacco della Bbc

" È meglio per tutti gli interessati se se ne va ora ", ha affermato l'ex attaccante del Blackburn, Chris Sutton, oggi opinionista e commentatore al Monday Night Club di BBC Radio 5 Live. Entrata in gamba tesa bella e buona quella dell'ex calciatore che evidentemente non ha mai amato Conte e gli imputa il quarto posto in Premier League e l'eliminazione dall'FA Cup per mano dello Sheffield United. " Penso che arriverà alla fine della stagione ma sono davvero confuso su cosa sta succedendo agli Spurs in questo momento", ha aggiunto Sutton.

Per salvare la stagione e provare a ottenere qualcosa di più prestigioso (non perdendo il quarto posto per l'accesso alla Champions il prossimo anno), Sutton è convinto che " se il Tottenham vuole progredire, è meglio che cambi ora. Sono regrediti rispetto alla scorsa stagione, sono stati enormemente incoerenti ". Insomma, l'attacco frontale non è passato inosservato e rimbalza sui media sportivi londinesi.

Recentemente Conte ha avuto a che fare anche con i malumori interni della squadra con l'attaccante brasiliano Richarlison che ha dichiarato alla stampa come quella in corso sia una " stagione di m.. ." lamentandosi del suo scarso impiego in campo. Per tutta risposta, l'ex allenatore dell'Inter ha provato a gettare acqua sul fuoco spiegando che non erano critiche rivolte a lui ma alla sua stagione: " Non sta facendo bene quest’anno ".

Quali sono le strade?

Sutton ha il sentiment popolare e crede che Conte non arriverà a finire la stagione: esonero o risoluzione consensuale le vie più battute, che andrebbero comunque in direzione opposta rispetto a quanto dichiarato recentemente dall'allenatore italiano, che prima della sfida di ritorno contro il Milan aveva detto di rispettare " il contratto e a fine stagione faremo le giuste valutazioni, nella maniera più serena dirò la mia" . L'ultima vittoria in campionato, 3-1 contro il Nottingham Forest, ha ridato un minimo di serenità a un ambiente decisamente elettrico: adesso la sfida all'ultima in classifica, il Southampton, con l'unico imperativo vincere.

Non dovessero arrivare i tre punti lo spettro dei sostituti di Conte si farebbe sempre più concreto: in prima linea ci sarebbero l'ex tecnico della Nazionale spagnola, Luis Enrique, e l'ex Chelsea Thomas Tuchel.