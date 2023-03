"La confusione". Piano diabolico spiazza-Porto dei nerazzurri

Richarlison critica Conte per lo scarso impiego, l'allenatore gli risponde ricordandogli i suoi zero gol. E così, quando al terzo minuto della sfida al Forest segna, il brasiliano va a zittire il salentino in maniera polemica prima che il Var annulli per fuorigioco. Menomale che Conte non porta rancore.

***

Antonio Cassano si era dimenticato dell'appuntamento su Twitch per il commento di Tottenham-Milan sulla Bobo Tv ed è stato sbrandato da Lele Adani. Fantantonio si è presentato in onda con un pigiamino grigio con le facce di Paperino, Ventola lo irrideva: «sta quello dei cartoni animati». Cassano: «Pippo!».

***

E se fosse stata tutta una tattica Champions? Su Twitter c'è la teoria ironica di @RobMar «Quelli del Porto ci hanno osservato e ora non sanno chi è il nostro portiere, chi è il nostro rigorista, come siamo messi in campo e qual è la nostra condizione psicofisica, tutto secondo i piani». Diabolico Inzaghi.

***

In Roma-Sassuolo è successo talmente di tutto che non aver visto lo squalificato Mourinho è stato un peccato.

***

Linus: «A Vlahovic manca lo sguardo da carogna». Zazzaroni: «Pure a De Ketelaere». Linus: «Lui ha pure l'aggravante della riga di lato». Deejay Fc.

***

Sorensen del Norwich gli si è avvicinato minaccioso e Luke O Neil del Sunderland lo ha baciato in bocca.

***

Stramaccioni su Dazn: «Mi è piaciuto lo Spezia con due frangiflutti davanti alla difesa». Frangiflutti non si sentiva in telecronaca dal 1970.

***

Pogbah.

***

Spalletti su Kim: «Lui codifica quello che gli dici, poi parte e va in guerra». Menomale che è della Corea del Sud.