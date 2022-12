"Vattene, traditore...". Bufera social su De Sciglio: ecco cosa è successo

I tifosi della Juventus contro Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero ha postato una nuova foto su Instagram che voleva informare tutti i suoi follower della ripresa degli allenamenti alla Continassa e nei commenti è scoppiato il caos. Una frangia del tifo non ha gradito e lo ha ricoperto di insulti.

"Sbirro, infame, spione, vattene": questo il tenore dei molti messaggi che sono apparsi sotto l'ultimo post del calciatore. Un massacro social cui ha cercato di porre riparo qualche altra voce – in netta minoranza – tra i sostenitori juventini: "L’unica cosa indegna è il difendere comportamenti penalmente rilevanti. Mi auguro che la maggioranza del popolo bianconero prenda le distanze da questi soggetti che offendono De Sciglio".

La spiegazione

I tifosi della Juve addebitano al difensore la "colpa" di aver fornito agli inquirenti della Procura di Torino i messaggi della chat privata dei giocatori juventini in merito alla questione stipendi, tema che rappresenta il cuore dell'Inchiesta Prisma che ha terremotato il mondo bianconero. Il tutto nasce da un articolo apparso nei giorni scorsi sul sito della Gazzetta dello Sport nel quale proprio De Sciglio e de Ligt (nel frattempo passato al Bayern Monaco) venivano indicati come coloro che avevano fatto finire nelle mani dei pm gli screenshot nei quali l’ex capitano Giorgio Chiellini informava i compagni di squadra sulle trattative con la società durante il lockdown a causa della pandemia.