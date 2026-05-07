Venezia, chi è Francesca Bodie: prima presidente donna del club

Mentre si prepara la festa promozione (sabato 9 maggio) del Venezia che è tornato in serie A, giungono importanti novità dalla società lagunare sul proprio asset societario che vede l’ingresso, per la prima volta nella storia, di un presidente donna, Francesca Bodie, assieme al padre Tim Leiweke.

Nuovi investimenti

“Il Venezia FC ha annunciato oggi di aver concluso un importante investimento di minoranza da parte di un veicolo di investimento guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare”, scrive la società veneta, nella cui comproprietà figura il rapper canadese Drake che ha fortemente voluto queste due nuove figure, in un comunicato sui propri canali web e social. “L’investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato Operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del Club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo”.

Chi è Francesca Bodie

Nata nel 1985 a Como, Francesca Bodie è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze significative per tifosi. Grazie anche al suo contributo si sono sviluppati alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello Sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo.

Tra questi ricordiamo me la Ubs Arena di New York (1,5 miliardi di dollari), il Moody Center da 375 milioni nell'Università del Texas ad Austin, la Mullett Arena (280 milioni) a Tempe, in Arizona, e l'Acrisure Arena in California (300 milioni).

"Onoreremo la storia del Venezia”

“Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società», ha dichiarato Francesca Bodie, Presidente del Venezia. “Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il Club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A. È un onore poter lavorare al fianco di Filippo Antonelli, degli altri dirigenti del Club e del Comitato Operativo per continuare a sviluppare una squadra che rispecchi la grandezza di questa città”.

Il plauso di Drake

Come anticipato, Leiweke e Bodie sono stati introdotti al Venezia dal noto musicista e comproprietario Aubrey “Drake” Graham, che ha lavorato con loro alla Maple Leaf Sports and Entertainment, proprietaria dei Toronto Raptors, del Toronto FC e dei Toronto Maple Leafs.

“Tim e Francesca sono straordinariamente competenti nel loro lavoro” ha dichiarato Graham. “Sanno cosa significhi il successo e come raggiungerlo. Ci siamo già riusciti in passato e sono emozionato di portare questa energia a Venezia”.