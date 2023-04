"Vergognatevi". Lapo Elkann al veleno contro la Juve dopo la sconfitta di Sassuolo

La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso la seconda partita di fila in campionato e un tifoso d'eccezione come Lapo Elkann non ha usato giri di parole sui social per bacchettare i bianconeri. "Non potete, dovete fare MEGLIO. VERGOGNATEVI", il commento del fratello di John Elkann sotto un post dell'account ufficiale del club bianconero che, a margine della sconfitta contro il Sassuolo, recitava "Possiamo fare meglio. Dai ragazzi!".

L'affondo di Lapo ha fatto molto rumore anche se nella mattinata di oggi ha voluto far sentire la vicinanza alla squadra con un altro cinguettio ben più simpatico: "Ragazzi dovete tornare Vincenti e Forti abbiamo Bisogno di voi ci sono giochi Importanti ognuno di voi conta . Forza Juve".

La speranza della Juventus

Il difensore e capitano biaconero Danilo l'ha detto a chiare lettere, ai microfoni di Pressing, al termine della sconfitta subita contro il Sassuolo "Ci aspettiamo di riavere i 15 punti. Il pensiero è sempre che ci possano restituire quei punti, sono punti che abbiamo conquistato in campo con tanto sacrificio e sofferenza, come una squadra e una famiglia. Se succedesse sarebbe una cosa giusta, secondo me". Mercoledì 19 aprile, infatti, il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Gabriella Palmieri, si esprimerà sul ricorso del club bianconero che punta a riavere i 15 punti in classifica. La società, dopo essere stata punita per il caso plusvalenze, aveva presentato ricorso contro la Figc e la procura federale. L’udienza si terrà a Sezioni Unite, a partire dalle 14:30. Insieme al ricorso del club, verranno discussi anche i ricorsi delle persone coinvolte: l’ex presidente Andre Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Pavel Nedved. Al momento la Juventus si trova a meno 9 dalla zona Champions e solo l'annullamento della penalizzazione o la vittoria dell'Europa League permetteranno alla squadra di Allegri di accedere alla competizione per club più importante d'Europa.

