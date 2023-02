Verso Inter-Porto: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di San Siro

Mercoledì sera alle ore 21 l'Inter di Simone Inzaghi affronterà il Porto di Sergio Conceiçao nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida si preannucia difficile per i nerazzurri e la qualificazione si giocherà sui dettagli. I lusitani, infatti, non hanno alcuna intenzione di fare da sparring partner e sono reduci da 10 risultati utili consecutivi tra campionato, coppe nazionali e Champions. L'ultima sconfitta risale al 21 ottobre, in casa, per 1-0 contro il Benfica capolista in Portogallo. L'Inter in questo 2023 ha alternato ottime cose a tre stop inaspettati, i pareggi contro Monza e Sampdoria e la sconfitta interna contro l'Empoli.

Il secondo posto in campionato, seppure a meno 15 dal Napoli capolista, la semifinale di Coppa Italia e la Supercoppa italiana vinta ai danni del Milan sono il biglietto da visita dei nerazzurri che vogliono fortissimamente passare il turno migliorando il risultato dello scorso anno quando fu il Liverpool di Jurgen Klopp a far fuori, con onore, la squadra di Simone Inzaghi. Tra le fila del Porto mancherà il centrocampista Otavio, mentre tra le fila nerazzurre non ci sarà il solo Correa con diversi ballottaggi per il tecnico piacentino che deve ancora scegliere chi far scendere in campo, anche per se per otto/undicesimi la formazione è già stata fatta.

Tre ballottaggi

In porta, dopo il turno di riposo, tornerà André Onana che difenderà i pali nerazzurri dietro al terzetto collaudato composto da Skriniar-Acerbi-Bastoni. A destra Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries perché più "conservativo" e più disciplinato rispetto all'olandese. Sull'out di sinistra ci sarà Federico Dimarco con il suo piede delicato, mentre in mezzo al campo sicuri di una maglia sono Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu con Henrix Mkhitaryan e Marcelo Brozovic che si giocano l'altra maglia. Se dovesse giocare l'armeno allora Calhanoglu farebbe il regista davanti alla difesa, se invece giocherà il croato sarà lui ad andare in cabina di regia con il turco mezz'ala. Infine, in attacco l'inamovibile Lautaro Martinez potrebbe far coppia con il quasi ritrovato Romelu Lukaku anche se le quotazioni di Edin Dzeko restano alte.

Cosa c'è in palio

Il passaggio del turno farebbe entrare nelle casse della società la bellezza di 20 milioni di euro, un bel gruzzoletto da poter reinvestire. Ovviamente un ulteriore passaggio del turno porterebbe maggiori introiti ma Steven Zhang e la dirigenza preferiscono pensare passo dopo passo.

Dove vedere la partita

Andata il 22 febbraio a San Siro e visibile su Amazon Prime Video e in streaming su Amazon Prime Video. La gara di ritorno allo stadio Do Dragao martedì 14 marzo sempre alle ore 21. L'arbitro della partita sarà il 36enne serbo Srdjan Jovanovic al primo incrocio ufficiale con l'Inter. Gli assistenti saranno i connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, quarto uomo Novak Simovic. In sala Var ci sarà invece il tedesco Bastian Dankert, assistito da Marco Fritz.

Precedenti e curiosità

Inter e Porto si sono affrontati ben 4 volte, una volta negli ottavi di finale di Champions League, stagione 2004-2005 mentre l'altra volta nell'anno successivo nel 2005-2006 ma tutte e quattro le sfide si sono concentrate nell'anno 2005 che ha sorriso ai nerazzurri. Nella fase ad eliminazione diretta, infatti, passarono i nerazzurri con la sfida d'andata che terminò 1-1 in Portogallo frutto dei gol di Obafemi Martins e Ricardo Costa. Al ritorno fu l'Inter a vincere con la tripletta di Adriano. L'anno seguente, nella fase a gironi, il Porto vinse 2-0 in casa con l'autogol di Marco Materazzi e il gol di Benni McCarthy, aal ritorno, invece, fu una doppietta di Julio Cruz a ribaltare l'iniziale vantaggio portoghese siglato da Hugo Almeida. Inzaghi confida nella sua squadra ma tanto dipenderà anche dall'apporto che riuscirà a dare Romelu Lukaku che ha la leadership e la personalità per dare ai nerazzurri, insieme a Lautaro Martinez, quel qualcosa in più.

Le probabili formazioni



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Taremi, Martinez. All. Sergio Conceiçao

https://www.primevideo.com/?tag=ilgiornale-21