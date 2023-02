Verso Inter-Udinese: Inzaghi tira a lucido la LuLa in vista del Porto

Domani sera, alle ore 20.45 a San Siro, l'Inter seconda in classifica ospiterà l'Udinese di Andrea Sottil che all'andata alla Dacia Arena vinse con merito contro i nerazzurri, in rimonta, per 3-1. I bianconeri sono reduci dal 2-2 interno contro il Sassuolo, mentre la squadra di Simone Inzaghi viene dallo scialbo pareggio di Marassi contro la Sampdoria che ha fatto perdere ulteriore terreno nei confronti del Napoli. 44 punti per l'Inter che vanta il secondo attacco del campionato dietro i partenopei, 41 come l'Atalanta, ma la nona difesa del torneo con 26 reti subite.

L'Udinese, di contro, ha incassato una rete in meno rispetto ai nerazzurri mentre i gol realizzati sono 30 in 22 gare. La partita contro i friuliani diventa doppiamente importante visto che sarà l'antipasto della sfida di Champions League di mercoledì 22 febbraio, al Meazza, contro il Porto dell'ex Sergio Conceincao. Una vittoria darebbe sicuramente ulteriore fiducia e morale ad una squadra che ha alternato alti e bassi in questa stagione, soprattutto in campionato, visto che nelle coppe nazionali e in Champions League la musica è ben diversa.

Come sta l'Inter

Simone Inzaghi potrà contare sull'intera rosa a sua disposizione, o quasi, visto che mancherà il solo Joaquin Correa, infortunato. Il tecnico nerazzurro si affiderà al consueto 3-5-2 con Onana davanti a Skriniar e uno tra de Vrij e Acerbi con Bastoni a sinistra. A centrocampo Dumfries favorito su Darmian che dovrebbe poi giocare in Champions League, con Dimarco costretto agli straordinari sull'out di sinistra.

Finalmente, dopo diversi mesi, Inzaghi potrà schierare il suo centrocampo "titolare", (al netto che Mkhitaryan è da considerarsi tale), con Marcelo Brozovic con la fascia di capitano al braccio e in cabina di regia con ai suoi lati Barella e Calhanoglu che tornerà a fare la mezz'ala. In attacco il tecnico piacentino dovrebbe scegliere la Lu-La facendo così rifiatare Edin Dzeko in vista della Champions League. Il belga è alla ricerca del gol che manca dalla sfida di ottobre contro lo Slavia Praga, mentre Lautaro Martinez vuole cancellare la sua personale prova negativa contro la Sampdoria. Una rete permetterebbe al belga di ritrovare quella serenità e di dare finalmente il via definitivo alla sua stagione sfortunata e incolore. Nell'Udinese, invece, Sottil dovrà rinunciare a Gerardi Deulofeu che tornerà molto probabilmente a fine aprile, inizio maggio, per affrontare l'ultimo mese di stagione.

Il tecnico piacentino, ai microfoni di Inter Tv, ha provato a dare la scossa in vista del trittico di partite che dice Udinese, Porto, Bologna: "Sarà una partita tosta contro un avversario di valore sia tecnicamente che atleticamente e più che voglia di rivincita rispetto all'andata, dobbiamo pensare a fare una grande partita per ottenere i tre punti davanti ai nostri tifosi". Inzaghi è poi tornato a parlare della prova offerta contro la Sampdoria: "A Genova la sorte non ci è stata amica, dovevamo essere più precisi in zona gol ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto provando a vincere fino al 95'. Una buona notizia è la mantenuta inviolabilità della porta, va dato merito a tutta la squadra per questo".

Dove vedere la partita

Inter-Udinese andrà in scena sabato 18 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, e verrà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201).

Le probabili formazioni

Inter: Onana, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Simone Inzaghi

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie Pereyra, Beto. All. Andrea Sottil