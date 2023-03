Spezia-Inter, chi scenderà in campo e dove vedere la partita

L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo questa sera in casa dello Spezia di Leonardo Semplici: obiettivo dare continuità di risultati in campionato, dopo la vittoria per 2-0 sul Lecce. I nerazzurri anticipano a venerdì sera visto che martedì 14 marzo saranno impegnati in Champions League, nel ritorno degli ottavi di finale contro il Porto di Sergio Conceicao (all'andata è finita 1-0 per l'Inter frutto del gol di Romelu Lukaku).

Inzaghi farà un po' di turnover ma nemmeno troppo dato che a parte i "lungodegenti" Milan Skriniar e Federico Dimarco, riposeranno solo Francesco Acerbi ed Edin Dzeko. Chance al primo minuto per Lukaku e Brozovic con uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu che tireranno il fiato almeno dall'inizio. Per l'Inter sarà importante recuperare questi due giocatori, in fase realizzativa il belga e in fase di costruzione del gioco il croato che vuole anche scacciare le voci di una possibile cessione a fine anno per far posto a Franck Kessie.

Di contro, lo Spezia di Leonardo Semplici è in disperato bisogno di punti salvezza visto che occupa il quartultimo posto della classifica con 21 punti, a più tre dal Verona penultimo e a meno 4 dalla Salernitana. Il tecnico dei liguri schiererà il suo consueto 4-2-3-1 con Zurkowski, Shomorudov e Gyasi in appoggo a Nzola. Bourabia e Ekdal in mezzo al campo con Ampadu e Caldara in mezzo alla difesa davanti a Dragowski con Amian e Nikolaou a destra e sinistra.

Vietato fallire

L'Inter si è già di fatto giocata tutti i suoi bonus avendo perso 7 partite in campionato che l'hanno fatta scivolare a meno 15 dal Napoli nonostante la vittoria nello scontro diretto. I nerazzurri sono attualmente secondi a quota 50 punti ma con un margine praticamente inesistente su chi insegue un posto Champions. Una lunghezza sulla Lazio, tre su Roma e Milan, 8 sull'Atalanta e 15 sulla Juventus (che potrebbe agganciare proprio i nerazzurri al secondo posto se dovesse essere cancellata la penalizzazione per il caso plusvalenze. Una vittoria contro lo Spezia sarebbe un buon viatico per il match di Champions League contro il Porto dove è vietato sbagliare. I quarti di finale sono alla portata dei nerazzurri e dopo i lusitani ci sarà il derby d'Italia in campionato contro la Juventus (domenica 19 marzo ore 20:45). Un trittico di partite da non fallire, dunque, per non gettare alle ortiche una stagione finora altalenante ma che potrebbe rivelare sorprese in un senso o nell'altro.

Dove vedere la partita e le formazioni di Spezia-Inter

La partita tra Spezia e Inter, in programma al "Picco" alle 20.45 di venerdì 10 marzo, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da Dazn.

Spezia (4-2-3-1): Dragowski - Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou - Bourabia, Ekdal - Zurkowski, Shomurodov, Gyasi - Nzola. Allenatore Leonardo Semplici.

Inter (3-5-2): Onana - Darmian, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Gosens - Lautaro, Lukaku. All.Simone Inzaghi.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)