Vi ricordate Adriano? A 40 anni l'Imperatore si sposa

Adriano Leite Ribeiro si sposa. L'Imperatore potrebbe aver messo la testa a posto, decidendo di convolare a nozze con la sua fidanzata. Una decisione, presa dopo aver compiuto i 40 anni, lui che dichiarò che nel 2015 in un periodo complicato riuscì a spendere 13.000 dollari per una notte di fuoco con una dozzina di escort. Fece scalpore anche la notizia della sua frequentazione con Ceu Olivera, una ragazza con la metà dei suoi anni. Ma ora sembra tutto passato. Adriano ha messo la testa a posto e lo ha fatto con la giovane parrucchiera brasiliana Micaela Mesquita, con la speranza di aver trovato la persona giusta.

I rimpianti di una carriera sprecata

Il brasiliano ha smesso di essere un calciatore da un bel po'. Tutta colpa di alcuni problemi fuori dal campo che ne hanno compromesso la possibilità di diventare uno dei più forti della sua generazione. E dire che la storia era iniziata molto bene. Un gol al Real Madrid su punizione in un'amichevole estiva di vent'anni fa con la maglia dell'Inter sembrava aprirgli le porte del grande calcio. Un sinistro alla Roberto Carlos e un fiuto del gol alla Ronaldo, potenzialmente uno dei calciatori più devastanti della storia recente. Un anno in prestito alla Fiorentina, due al Parma dove mette in mostra le sue immense qualità prima del ritorno in pompa magna in nerazzurro.

Proprio sul più bello, la vita dell'Imperatore cambia radicalmente con la morte del padre. Un dolore che il brasiliano non riesce a superare. E quindi si rifugia nell'alcol. " In Italia mi vedevo solo, triste e depresso e quindi ho cominciato a bere. Mi sentivo felice solo bevendo, lo facevo tutte le notti" . E il rendimento in campo ne risente. L'Inter, però, a modo suo, cerca di proteggerlo. "Non sapevo come nasconderlo, arrivavo ubriaco la mattina agli allenamenti. E mi presentavo anche se ero completamente ubriaco. E quindi mi portavano a dormire in infermeria e alla stampa dicevano che avevo dolori muscolari" . Ma alla fine arriva la separazione e la carriera comincia la sua fase discendente.

Adriano torna a casa. Il Brasile non è esattamente il posto migliore per sfuggire alle tentazioni. E così spuntano le foto di un festino nella favela di Morro de Chatuba, quella in cui il calciatore è cresciuto. Un party molto speciale, con prostitute, alcol e chissà cos'altro. E nel 2009 arrivano le rivelazioni di una transessuale che parla di un festino nella villa dell'ex interista. Dopo un'ottima stagione col Flamengo arriva la chiamata della Roma. Un nuovo flop. L'Imperatore è sovrappeso e dopo appena sei mesi torna di nuovo in patria, sprecando l'ultima grande occasione della carriera.

Anche la polizia di Rio de Janeiro si interessa alle sue attività extracalcistiche dell'Imperatore. E arriva una perquisizione in casa perchè il brasiliano ha l'ottima idea di farsi fotografare con in mano quello che sembra a tutti gli effetti un fucile, peraltro in compagnia di un noto narcotrafficante. Si scoprirà poi che si tratta di una vecchia immagine. In ogni caso, non una bellissima figura.

Qualche problema con la bilancia ce l'aveva già da giocatore, poi da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, Adriano è apparso piuttosto sovrappeso, anche per una certa passione per i barbecue. Ad aprile scorso ha fatto il suo ritorno a San Siro, in occasione del derby di Coppa Italia, commuovendosi per l'accoglienza dei tifosi che lo hanno acclamato come ai vecchi tempi. Una gioia per tutti rivedere quegli occhi da bambino, che avevano fatto sognare tutto il popolo nerazzurro.

