Vice allenatore del City è l'ex juventino Maresca, che contro l'Inter non ha mai vinto

C'è un pizzico d'Italia anche nel Manchester City che stasera sfida l'Inter nella finale di Champions League: è un ormai ex calciatore che per anni ha militato in Serie A, anche a buon livello, soprattutto con la Juventus con cui vinse uno scudetto nel 2002. Parliamo di Enzo Maresca (foto), vice di Pep Guardiola sulla panchina della squadra inglese e allenatore in rampa di lancio a livello europeo, visto che il Celtic Glasgow pare abbia messo gli occhi su di lui.

Maresca ha già allenato in prima persona, in realtà, e proprio al City, dirigendo la squadra primavera alla vittoria del campionato 2020-21. In quella rosa c'erano già giocatori poi divenuti tasselli nella rotazione del City «dei grandi», come Palmer. Meno bene per Maresca la stagione successiva, esonerato dal Parma dopo appena 14 partite in Serie B. La dirigenza dei Citizens comunque non ci ha pensato due volte nel riprenderlo per farne il braccio destro di Guardiola.

La stima di Pep nei confronti del tecnico salernitano è evidente e la si può trovare in alcuni video in rete dove l'allenatore del City si complimentava, all'epoca, per lo «straordinario lavoro» fatto da Maresca con le giovanili. Guardiola ed Enzo si erano conosciuti quando entrambi militavano nel campionato spagnolo, Pep da allenatore del Barcellona e Maresca come giocatore del Malaga, nel 2012. L'italiano era già stato fondamentale in un'altra squadra della Liga, il Siviglia, vincendo due volte di fila l'Europa League nel 2006 e nel 2007.

Da giocatore comunque il nativo di Pontecagnano Faiano ha affrontato l'Inter in 11 occasioni e curiosamente non ha mai vinto.