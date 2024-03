Vidal nei guai: distrugge appartamento a Rio, denunciato

È una vecchia conoscenza del calcio italiano dopo aver indossato per molti anni le maglie di Juventus e Inter: il centrocampista cileno Arturo Vidal, oggi 36ene, è finito nei guai dopo le accuse da un'agenzia immobiliare brasiliana per aver distrutto l'appartamento che aveva preso in affitto negli anni in cui giocava al Flamengo, ossia il 2022 e il 2023.

Le accuse a Vidal

La società in questione ha in gestione la proprietà di alto livello che il calciatore ha occupato per due anni sita di fronte Barra da Tijuca Beach, in una bellissima porzione di spiaggia a Rio de Janeiro: ebbene, dopo essersi trasferito nuovamente in Cile dove oggi indossa la maglia del Colo Colo, l'abitazione sarebbe stata trovata letteralmente a soqquadro, sporca e distrutta. Il calciatore non avrebbe nemmeno dato un preavviso nè all'amministratore e nemmeno al proprietario quando ha lasciato l'appartamento come viene riportato dal quotidiano brasiliano O Globo. Le foto che circolano in rete mostrano alcune aree dell'abitazione totalmente abbandonata e con danni stimati nell'ordine dell'equivalente di 42 mila euro.

Il caso finisce in tribunale

Non solo danni, Vidal sarebbe anche accusato di aver saltato il pagamento di alcune rate d'affitto: il caso è adesso in mano al Tribunale di Rio. Secondo le ricostruzioni dei media locali, Vidal avrebbe lasciato le chiavi dell'appartamento all'ingresso del condominio ma alla notifica è stato riscontrato che l'immobile si trovava in pessime condizioni con sporcizia, muffe, oggetti personali abbandonati, mobili rotti e impossibili da utilizzare. L'agenzia immobiliare ha stimato i danni per la cifra sopra riportata che dovrà servire anche per sostituire pavimenti e finiture totalmente danneggiati.

La grande carriera del calciatore

Per adesso non è arrivata alcuna replica ufficiale da parte di Vidal, che sui social appare sereno e sorridente assieme alla famiglia e molto attivo soprattutto con le "Storie" su Instagram. Non ancora a fine carriera, il cileno è tornato lì dove era iniziata l'avventura nel mondo del calcio: nelle scorse settimane ha indossato la maglia del Colo Colo (per adesso ha soltanto due presenze). In Europa si era fatto conoscere crescendo nel Bayer Leverkusen dal 2007 al 2011 per poi arrivare alla Juventus e rimanere fino al 2015: subito dopo ecco il Bayern Monaco (2015-2018), Barcellona (2018-2020), Inter (2020-2022) e poi nel Flamengo e Athletico Paranaense. Con la Nazionale del Cile conta 142 presenze e 34 reti all'attivo.

Specialmente in Italia ha vinto tantissimo con la maglia bianconera con quattro scudetti consecutivi oltre a una Coppa Italia e due Supercoppe italiane: con la maglia dell'Inter un altro scudetto così come un'altra Coppa Italia e Supercoppa italiana.