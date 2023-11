Rivoluzione alla Bobo Tv, via Adani e Cassano: ecco chi ha scelto Vieri

La nuova Bobo Tv ha ormai voltato pagina. Dopo aver chiuso i rapporti professionali con gli amici Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, infatti, l'ex bomber dell'Inter ha annunciato i sostituti, almeno per la seconda puntata, del "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest". Mark Iuliano e Nicola Amoruso, suoi ex compagni ai tempi della Juventus, l'Imperatore Adriano e Alessandro Diamanti. Questi nuovi quattro personaggi, se saranno confermati sempre loro, saranno chiamati all'arduo compito di non far rimpiangere gli altri tre che potrebbero però non perdere tempo creando un nuovo programma per fare concorrenza a Bobo (anche se in questo momento sembra solo un'indiscrezione). Nella prima puntata, andata in onda lunedì 6 novembre, aveva già inviato alcuni youtuber e content creator, con i quali ha parlato di calcio e nel finale c’è stata la partecipazione dell’amico Cristian Brocchi.

Chi sono i nuovi volti della Bobo Tv

Il brasiliano Adriano, ex Fiorentina, Parma, Roma ma soprattutto Inter, ha giocato per un breve periodo proprio in nerazzurro con Bobo. La carriera del 41enne carioca prometteva bene visti i suoi grandi numeri, tecnica, velocità, dribbling, tiro e potenza. La perdita del padre, figura di riferimento per lui, lo fece cadere in un baratro inaspettato che ne compromise la carriera. Negli anni si è sempre professato di fede nerazzurra e di certo si candida per essere un personaggio di spicco all'interno del nuovo format voluto da Vieri. Nicola Amoruso di professione centravanti e Mark Iuliano di professione difensore, sono stati due ex compagni di Bobo alla Juventus. Infine, Alessandro Diamanti ha da poco concluso la sua carriera e ora allena in Australia il Melbourne City Youth.

Il Tapiro d'Oro

Nei giorni scorsi, Striscia la notizia ha consegnato due Tapiri d'Oro molto pesanti a Vieri e Antonio Cassano. Bobo, intercettato da Valerio Staffelli ha ricevuto il prestigioso riconoscimento e ha poi spiegato: "Voglia di prevaricare gli altri? Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita".