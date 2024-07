Violenti scontri a Dortmund prima di Olanda-Inghilterra: 10 arresti e 4 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

La vigilia della seconda semifinale di Euro 2024 tra Olanda e Inghilterra è stata contrassegnata da una violenta rissa, tra le opposte tifoserie, per le strade di Dortmund diverse ore prima dell'inizio della partita che si disputerà al Signal Iduna Park e decreterà chi tra la formazione di Ronald Koeman e quella di Gareth Southgate sfiderà la Spagna nella finale di Berlino. Era filato tutto fin troppo liscio fino al tardo pomeriggio poi l'idillio è finito, quando tra gli olandesi in larga maggioranza e gli inglesi è scoppiata una rissa nel quartiere centrale dei bar, tra Altmarkt e Kleppingstrasse: il bilancio sarebbe al momento di dieci arresti e quattro feriti, col pub distrutto.

Scene da Far West quelle immortalate in alcuni video divenuti subito virali sui social network. Gruppi di tifosi che si sferravano pugni e calci e si lanciavano contro tutto ciò che trovavano nelle vicinanze, da bottiglie a tavoli e sedie fino alle televisioni staccate dalle pareti di un ristorante in cui si era rifugiato un gruppo di inglesi inseguito originariamente da un fiume di tifosi in maglia arancione (secondo le autorità sono ben 80mila i tifosi olandesi che assisteranno al match allo stadio o nei maxischermi installati in città). Una zuffa senza esclusione di colpi prima che la polizia, con grandissime difficoltà, riuscisse a riportare la calma.

Quale sia il motivo che ha scatenato la violenta rissa è ancora da chiarire, ma un portavoce della polizia ha riferito che olandesi e inglesi si siano attaccati a vicenda. Secondo invede quando riferisce la Bild, gli incidenti sarebbero scoppiati, per l'esposizione fuori dal locale di una bandiera inglese, strappata dagli olandesi. Da lì la rissa furibonda, durante la quale è stato anche divelto un semaforo.

Le autorità si augurano che durante e soprattutto dopo il match, le frange più calde delle tifoserie di Olanda e Inghilterra non vengano nuovamente a contatto provocando scene drammatiche come quelle viste nel centro di Dortmund prima del fischio d'inizio.