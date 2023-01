"Vogliono mandarci in B", esplode la rabbia della Sampdoria

La Sampdoria di Dejan Stankovic è caduta per 1-0 sul campo dell'Empoli di Paolo Zanetti ma a fine gara è esplosa la rabbia del presidente Marco Lanna, furioso per la decisione del direttore di gara di annullare la rete del pareggio di Colley. "Stasera non verrà nessuno della squadra, altrimenti rischiamo squalifiche pesanti", le parole del numero uno, a caldo nel post partita. "Abbiamo subito l'ennesimo torto arbitrale, siamo sempre stati zitti però adesso vogliamo capire. Se vogliono mandarci in Serie B agiremo di conseguenza, è l'ennesimo episodio contro".

Capisco la rabbia ma questo è fallo di #Gabbiadini prima del mani. #EmpoliSampdoria pic.twitter.com/LLch3oXyMT — luckymoon (@luckymooon) January 16, 2023

L'arbitro Santoro, nel concitato finale di partita, ha annullato la rete del pari della Sampdoria con Lanna che ha rincarato la dose ricordando di aver subito un torto arbitrale anche nella sfida persa contro il Napoli di Luciano Spalletti: "Domenica scorsa con il Napoli uguale. Noi non abbiamo tirato neanche un rigore quest'anno, vogliamo capire cosa vogliono fare con noi. Gabbiadini è caduto subendo una spinta, mi sembra che la decisione sia stata completamente rovesciata. Se subisco fallo, cado e tocco la palla con la mano non credo che sia fallo".

Classifica da scalare

La Sampdoria è attualmente penultima a quota 9 punti come il Verona e a più due sulla Cremonese ultima. Ciò che spaventa Lanna, però, sono i 7 punti di distacco dal Sassuolo attualmente 17esimo in classifica. Il numero uno doriano ha poi affondato nuovamente il colpo riferendosi alla classe arbitrale: "Se vogliono metterci ancora più in difficoltà ce lo dicano, stasera siamo tutti molto arrabbiati. Obiettivamente sono tanti gli episodi contrari subiti e mi sembra giusto denunciarli. Non voglio pensare a un disegno contro di noi, ma gli episodi cominciano a essere tanti e siamo stanchi di questa situazione".

Chiusura, con un plauso ai giocatori che in questo 2023 sono almeno ripartiti con un altro piglio rispetto a un 2022 davvero negativo: "Ai ragazzi non posso dire niente in questo 2023 abbiamo giocato gare di livello anche contro il Napoli. Sono contento della squadra e del lavoro del mister che non può essere vanificato da decisioni discutibili. Non credo sia solo il nostro punto di vista".

Ora servirà una pronta reazione per la Sampdoria che avrà ancora 20 partite a disposizione per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione in Serie B. Gli investimenti sul mercato sono stati fatti e la squadra sta comunque rispondendo presente. La tempra di Dejan Stankovic sarà poi fondamentale per risalire la china ed evitare lo spettro della retrocessione.