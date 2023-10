Zalewski: “Io estraneo ai fatti, querelo”. I legali escludono qualsiasi implicazione

Era tutto nato da una dichiarazione di Fabrizio Corona su Telegram dove veniva rilasciato un audio-video della fonte dell'ex re dei paparazzi: "Zalewski gioca, con certezza. So anche a chi Fagioli deve parecchi soldi. Ti assicuro che qui a Roma il banco non è solo in mano a malavitosi. Un cantante/dj ha un banco di scommesse molto importante nella Capitale. So che faceva giocare alcuni giocatori tipo Fagioli che adesso gli deve 70mila euro".

Nicola Zalewski non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, facendo parlare il campo nel match che lo vedeva impegnato con la nazionale Under 21 della Polonia contro l’Estonia dove l’esterno giallorosso ha realizzato un gran gol.

La prima smentita all'accusa di Corona era arrivata direttamente dalla suo informatore - lo stesso del file diffuso su Telegram -, il quale aveva dichiarato sui social di essersi "inventato tutto" su Zalewski perché aveva bisogno della cifra promessa per le informazioni - pari a 20mila euro - visto che versa - sempre a detta della fonte - in “gravi difficoltà economiche”.

L’accusa sembra dunque subito aver perso di credibilità ma nella giornata odierna sono arrivate ulteriori sviluppi, questa volta direttamente riconducibili al calciatore. Attraverso le parole di Paolo Rodella e Federico Olivo, legali di Zalewski, arriva una forte smentita: "Il nostro assistito esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e la sua reputazione".

Del tutto estraneo, è così che si dichiara il calciatore della Roma. I legali non nominano direttamente Fabrizio Corona ma fanno intendere che le accuse “comparse sugli organi di stampa" e nate "da alcune dichiarazioni secondo le quali sarebbe coinvolto nell’inchiesta relativa alle scommesse su siti illegali", direttamente riconducibili alle accuse mosse da Corona, siano prive di qualsivoglia fondamento.