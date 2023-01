"Zaniolo? Resta, non ci sono offerte congrue": Mourinho show

La Roma di José Mourinho ha piegato per 2-0 lo Spezia, in trasferta, con un gol per tempo frutto delle reti di El Shaarawy e Abraham, grazie a due assist di Paulo Dybala. I giallorossi sono ora a quota 37 punti e al terzo posto come l'Inter di Simone Inzaghi e il tecnico portoghese ha dato spettacolo in conferenza stampa soprattutto sul tema Nicolò Zaniolo, che pare resti nella Capitale in quanto non ci sarebbero offerte adeguate per il suo cartellino. "Qualcuno al posto di Zaniolo? Noi non pensiamo a nessuno - dice Mourinho - perché non penso che andrà via Nicolò. Solbakken ha bisogno di tempo. Pinto? Mi dispiace che passi per il cattivo, lavora per il bene della Roma".

Mou punge Zaniolo

L'ex allenatore dell'Inter è poi entrato nello specifico spiegando: "Ha parlato bene il direttore, per me conta che abbiamo vinto. La mia sensazione è che il primo febbraio sarà via, Nicolò ha voglia di andare ma io credo che resterà qui al primo febbraio. Anche io vorrei stare a Londra con la famiglia ma sono qui. Lui ha un valore importante, ma le offerte sul tavolo sono impossibili da accettare. Quando un giocatore vuole andare via ci sono offerte, ma non c'è niente. Come si gestisce? Chi lavora e merita di giocare gioca, a volte ci sono delle ingiustizie lasciando fuori gente che merita. Cerco di fare il meglio per la squadra. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, lui però ora vuole andare via. Ma dove è la proposta accettabile per la Roma?".

Mourinho ha poi commentato la partita contro i liguri che sono rimasti comunque in partita fino alla fine: "Il 2-0 è sempre un risultato aperto e noi abbiamo avuto l’esperienza contro la Juventus l'anno scorso e positiva con il Milan quest'anno. La partita non è mai chiusa, ma dalla panchina ero tranquillo per la gestione. Una partita tranquilla da questo punto di vista in un campo non facile. Bravi noi a comandare così la partita”.