Zaniolo, talento rinato. Che rivede l'azzurro

Chissà davvero se sei tu la volta che non sbaglio più. Nicolò Zaniolo dev'essersi bene impresso nella mente le strofe di una celebre hit di Eros Ramazzotti e a Udine potrebbe aver trovato la piazza giusta per esplodere. Lasciandosi così alle spalle errori e disavventure di gioventù. Una volta per tutte. Se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti per la rinascita del Golden Boy classe 1999 ci sono tutti. Mai così decisivo e protagonista negli ultimi anni. Basti pensare che era dal 2020 (ovvero prima del grave infortunio al ginocchio) che il fantasista non andava a segno per due giornate di fila. Nelle ultime quattro gare Nicolò ha, infatti, trovato la via della rete per ben tre volte, regalando prima il pareggio ai friulani sul campo della Cremonese e poi mandando al tappeto l'Atalanta. Nel mezzo l'acuto contro la Juve che però non è bastato per strappare punti a Torino.

Le prestazioni di Zaniolo hanno attirato l'attenzione del Commissario tecnico Rino Gattuso, che sta valutando se richiamarlo in Nazionale. Non a caso sabato al BluEnergy Stadium c'era uno scout azzurro per visionarlo dal vivo. E il Diez ha risposto alla grande, segnando un bel gol ma soprattutto sfoderando una prova da trascinatore. Motivo per cui le porte di Coverciano per l'ex Roma potrebbero riaprirsi presto. Magari già tra una settimana per la doppia sfida contro Moldova e Norvegia che chiuderà il girone di qualificazione al Mondiale. Più probabilmente - continuando così - è che Ringhio possa giocarsi il jolly Zaniolo per i Playoff di marzo. Intanto a 26 anni il talento ex Inter è tornato a brillare, togliendosi di dosso la fastidiosa etichetta di promessa mancata.

Pure fuori dal campo le cose vanno alla grande e l'ambiente friulano gli ha ridato serenità. Tanto che la compagna Sara nei prossimi mesi lo renderà di nuovo papà. Le bravate e gli errori del passato, infatti, appaiono ormai un lontano ricordo.