"Call My Agent" va oltre e svela il privato delle star

Ve le immaginate Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che interpretano loro stesse nei ruoli di madre e figlia su un set? E ve li immaginate Ficarra e Picone che pure interpretano loro stessi nella coppia che scoppia? E ve la immaginate Stefania Sandrelli che gioca a fare ci è o ci fa? Beh, sono alcune delle guest star della nuova stagione di Call My Agent, una della serie più riuscite e divertenti della collezione Sky.

La terza edizione, in onda dal 14 novembre sulla piattaforma (e in streaming su Now), si allontana ancora di più alla originale francese Dix pour cent e va alla scoperta della vita privata dei protagonisti oltre che delle loro avventure assurde e burrascose da agenti dello spettacolo. Giocato tra realtà e finzione, con attori che interpretano il ruolo di manager e attori che fanno se stessi, tra provini da incubo, talent eccentrici e capricciosi, première in grande stile e colpi di scena, la terza serie racconta ancora con tono ironico il dietro le quinte dello star system italiano. "In questa stagione - spiega il regista Simone Spada - ci addentriamo nell'intimo dei nostri personaggi, li conosciamo nel privato, ci affezioniamo alle loro vite. E andiamo a capire come il lavoro può influire nel privato e viceversa".

E così, mentre la Cma (l'agenzia di spettacolo) si appresta a grandi cambiamenti, la rivoluzione riguarda anche i protagonisti. Lea (Sara Drago), l'agente cinica e aggressiva dalla vita sentimentale molto libera, deve fare i conti con uno sconvolgimento totale; Gabriele (Maurizio Lastrico) si porta in giro un anello di fidanzamento per Sofia (Kaze) che non riesce mai a consegnare; Vittorio (Michele di Mauro) si trova a fare delle scelte difficilissime per l'agenzia. Tra le guest star, oltre alle già citate, ci sono Luca Argentero, Miriam Leone e l'intera band di Romanzo criminale - la serie che si ritrova per una reunion. Nel cast entrano due nuove figure interpretate da Gianmarco Saurino, il cattivo di un'altra agenzia, e da Nicolas Maupas, un talent che intrattiene un rapporto privilegiato con l'assistente Camilla (Paola Buratto). Camei di Cristina Marino, Tananai, Giorgia, Alessandro Borghese, Simon &The Stars, Matteo Giuggioli e Elia Nuzzolo (gli attori della serie sugli 883).

La stagione parte dall'omaggio a Elvira (Marzia Ubaldi), scomparsa nella serie e nella realtà. "La sua morte è come quella di una madre e come in una vera famiglia crea un grande trauma", spiega lo sceneggiatore Federico Boccomo, che racconta anche come gli autori si inventano le vicende in cui vengono coinvolte le star.

"Intanto, dopo la prima stagione, un sacco di attori fanno a gara per partecipare. Alcuni si prestano al gioco, altri meno. È vero che nella versione francese le star si mettono più in gioco, da noi rimane un certo pudore ad esporsi troppo".