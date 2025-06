Campus estivi in fattoria tra l'orto e gli animali

Ascolta ora 00:00 00:00

Dall'orienteering, per imparare a muoversi nella natura e a sviluppare il proprio senso di orientamento, alle attività in inglese; dalla raccolta di frutta e verdura ai laboratori di cucina, senza dimenticare il contatto e la cura degli animali della fattoria. Ma c'è anche chi propone trekking con gli animali e notti sotto le stelle; chi la conoscenza dei rapaci e chi invece passeggiate in alpeggio.

Sono alcune delle iniziative che le fattorie didattiche rivolgono a bambini e ragazzi in età scolare durante il periodo estivo, con proposte di una sola una giornata fino a settimane intere di campus in campagna con la possibilità, in alcuni casi, di rimanere a dormire in cascina. Lo ha annunciato Coldiretti Lombardia. «Quest'estate per sette settimane accoglieremo nella nostra fattoria bambini dai 5 ai 12 anni ha spiegato Agnese Bocchieri dell'agriturismo e fattoria didattica Cà Bianca di Castelverde (Cremona) I piccoli saranno protagonisti di un viaggio tra i segreti che la natura ci insegna: accudendo gli animali, coltivando l'orto, raccogliendo frutti e trasformando i suoi doni in conserve e prelibatezze. In luglio, per una settimana, le nostre attività pomeridiane saranno in lingua inglese».

Gigliola Vanotti dell'agriturismo Scuderia della Valle di Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, propone un'esperienza immersiva completa. «Chi partecipa al nostro campo estivo può anche rimanere a dormire da noi per vivere il contatto con la natura dal giorno alla notte. Tra le attività che proponiamo ci sono: il trekking con gli asinelli, i lama e gli alpaca; il battesimo della sella e le interazioni con pony e cavalli; la didattica con rettili e rapaci; la prova di mungitura con le caprette. L'ultima sera, poi, è prevista una cena all'aperto, una passeggiata nel bosco con le torce per poi dormire tutti insieme sotto le stelle, nei sacchi a pelo disposti attorno al fuoco».

In Lombardia ci sono più di 200 fattorie didattiche: «Sono aziende agricole agrituristiche autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni puntando sull'educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l'alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile - ha spiegato Coldiretti - Nelle fattorie didattiche si impara facendo, attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e

creare. I più piccoli vanno alla scoperta del mondo delle api, dell'orto sensoriale, ma imparano anche a cucinare, danno da mangiare e si prendono cura degli animali della fattoria, senza dimenticare i laboratori del gusto».