Canoa, kajak o dragone per il Carnevale sull'acqua

A bordo di una barca di voga veneta, di una da canottaggio, di un kayak o di un dragone, per vivere il carnevale direttamente sull'acqua, assistendo da un altro punto di vista a una Milano travestita a festa: è la festa di carnevale acquatica organizzata dalla canottieri San Cristoforo. L'appuntamento è per domani, alle ore 15.30, in Canottieri San Cristoforo (Alzaia Naviglio Grande 122; per info e prenotazione obbligatoria: 024239097 o info@canottierisancristoforo.it; 10 euro a persona per partecipare sul Dragon Boat) per un Carnevale in navigazione lungo il Naviglio Grande, a cui potranno prendere parte soci dell'associazione, corsisti, atleti e cittadini, scegliendo tra diverse tipologie di imbarcazione.

"Sarà un pomeriggio particolare, in cui il colore e il chiasso tipici del Carnevale si uniscono allo sport e alla tradizione milanese della navigazione sulle acque cittadine, in uno dei luoghi simboli della, coinvolgendo la comunità sportiva di quartiere e non solo - ha anticipato Sergio Passetti, Presidente della Canottieri di San Cristoforo - Invitiamo chiunque vorrà a partecipare in costume o in maschera, per vivere appieno lo spirito festoso dell'occasione, adatta a tutti, famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici".

Ad accompagnare i naviganti la musica dal vivo del duo Aurora, alla voce, e Fabio Tognassi alla chitarra. L'imbarco è previsto alle 16 dai pontili della Canottieri. Poi via alla navigazione che non sarà solo un'uscita in barca, ma un vero momento di festa collettiva. "L'unica regola è semplice e divertente: si rema, si pagaia o si voga rigorosamente in maschera.

Che scegliate un costume elegante, ironico, creativo o completamente fuori dagli schemi, l'importante è portare colore e voglia di stare insieme - è la promessa riportata sul sito della Canottieri - Potrete vivere l'esperienza come preferite: sulle barche da canottaggio, sui kayak, sulle canoe o sui SUP. Per chi desidera una navigazione più conviviale o vuole partecipare con amici e famiglia, i Dragon Boat saranno la soluzione perfetta per condividere ritmo, energia e risate".