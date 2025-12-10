La Carovana della Pace ad Assolombarda. "L'economia della guerra erode l'umanità"

Assolombarda ieri ha accolto la "Carovana della Pace", l'insieme di iniziative itineranti promossa dalle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) per promuovere una cultura di pace, giustizia e solidarierà. Il carovan è arrivato a Milano, ultima tappa italiana del 2025, segnando una tappa istituzionale significativa. Ad accoglierlo i presidenti Alvise Biffi (Assolombarda) ed Emiliano Manfredonia (Acli), alla presenza dei delegati territoriali Acli di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La scelta di arrivare ad Assolombarda ha sottolineato la volontà di un impegno congiunto tra il mondo dell'impresa e la società civile. "Per noi la pace non è solo assenza di conflitti, ma è anche condizione necessaria per lo sviluppo, per la libertà d'impresa e per la crescita delle persone e dei territori. Le imprese hanno un ruolo importante: quello di creare lavoro, coesione sociale e opportunità, ma anche di promuovere rispetto, dialogo e responsabilità - ha detto Alvise Biffi - La Carovana della Pace ci ricorda che la costruzione di una società più giusta e solidale richiede la partecipazione di tutti: cittadini, associazioni, istituzioni e anche del mondo produttivo". Emiliano Manfredonia ha precisato che il percorso della Carovana "non è stato un atto simbolico, ma una scelta politica e culturale forte: rimettere al centro il lavoro, la dignità, la legalità e la comunità come strumenti capaci di disarmare i cuori e costruire futuro.

Attraversare l'Italia incontrando lavoratori, studenti, imprese e territori ha significato riaffermare che la pace non nasce dal silenzio, ma dalla partecipazione e da una responsabilità condivisa. L'economia di guerra erode capitale umano".