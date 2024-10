Cazzullo arriva con un successo davvero biblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa settimana la classifica è stata stravolta da una pioggia di novità che segnano il definitivo cambio di paradigma editoriale rispetto al mood estivo. Giusto per quantificare l'entità del fenomeno: nei primi sei posti della top ten abbiamo sei novità, una vera singolarità editoriale.

In vetta ha eretto una torre di Babele di copie vendute Aldo Cazzullo con il suo Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins Italia). Questa rilettura dei testi sacri fa accorrere verso la terra promessa delle librerie (materiali o virtuali) ben 13mila e duecentottantasei anime. Vedremo se il libro proseguirà a questo ritmo a lungo. Essendo di Aldo Cazzullo, un vero profeta delle vendite, potrebbe. Potrebbe persino attraversare il lungo deserto che porta alla terra promessa delle vendite natalizie.

In seconda posizione troviamo una bestsellerista con il pedigree, ovvero Chiara Gamberale. Dimmi di te (Einaudi), il suo nuovo romanzo, arriva vicino alla soglia psicologica delle 10mila copie, anche se non la passa.

Sotto Gamberale poi si precipita verso le acque basse. A Piergiorgio Pulixi, giallista di buona caratura, bastano 6mila e seicentottantasei lettori per aggiudicarsi il terzo posto. Lo fa con il suo nuovo noir di ambientazione sarda: La donna nel pozzo (Feltrinelli). CopiaTra le novità spicca, al sesto posto, anche un altro autore abituato a fare dei bei numeri: Nicholas Sparks. I suoi romanzi, quasi sempre ambientati in Carolina del Nord e grondanti amore eterno & destino, sono quasi sempre una garanzia di successo. In questo caso Quanti miracoli (Sperling & Kupfer) - ricerca delle radici familiari con colpo di fulmine e salvataggi di cervi bianchi nel Nord Carolina - convince sul colpo 5mila centosettantaquattro lettori.

Sta invece perdendo terreno velocemente, ormai, Felicia Kingsley con il suo Una conquista fuori menù (Newton Compton), nono posto e 4mila quattrocentottantaquattro copie. Per la regina del nuovo romanzo rosa è una discesa dall'olimpo un po' rapida.