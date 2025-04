Cecille, l'italiana che canta tra Casa Bianca e Sudamerica

Ascolta ora 00:00 00:00

Già il nome rende l'idea. Cecilia Sordoni ha scelto di chiamarsi Cecille omaggiando indirettamente il pittore Magritte e il suo quadro del 1929 Ceci n'est pas une pipe. Insomma, Ceci, n'est pas Cecille.E che abbia un carattere forte e, soprattutto, le idee chiare si capisce anche dal curriculum che ha già costruito in pochissimo tempo. Anconetana, 27 anni, si è già esibita parecchie volte di fianco ad Andrea Bocelli in Europa e negli Stati Uniti, mostrando di avere non solo la voce, ma anche la tempra per affrontare i grandi palcoscenici.

«Poter portare la mia musica nel mondo è un'emozione indescrivibile», ha spiegato parlando di Solamente farfalle, il singolo presentato a Viña del Mar in Cile: «Questo brano, scritto da me, è un progetto a cui tengo profondamente e che sono orgogliosa di vedere pubblicato con Sony. Solamente farfalle nasce dal legame speciale che avevo con mia nonna, che ho perso a causa della leucemia. Nonostante il tema, non è una canzone triste: racconta l'amore, la condivisione e i ricordi felici. Vorrei che chiunque l'ascolti possa farla sua, trovandovi una storia che lo tocchi da vicino, perché parla di tutte le forme d'amore».

Senza dubbio l'infanzia e l'adolescenza hanno contribuito a darle «la cassetta degli attrezzi» per affrontare il pubblico visto che ha subìto, come lei stessa ha ammesso, il bullismo di compagni e coetanei. Da lì arriva la sensibilità nell'interpretazione e la forza di reagire in un ambiente, quello musicale, che non è sempre tenero nei confronti degli esordienti. In ogni caso, sia cantando Amazing grace di fianco a Bocelli in Slovenia oppure affrontando Caruso di Dalla alla Casa Bianca davanti all'allora first lady Jill Biden, Cecille ha mostrato di avere la versatilità giusta per un repertorio molto vasto.

Idem in tour con il Volo, che l'ha chiamata per un lungo giro di concerti: «Non apro i loro show - ha detto lei al QN - ma ne sono parte integrante. Lo hanno deciso loro, Piero, Gianluca e Ignazio, proponendomi di cantare insieme e per me un valore inestimabile». Se il buon giorno si vede dal mattino...