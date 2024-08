"Al centro di ogni buon libro c'è un enigma da risolvere". Intervista a David Lagercrantz

David Lagercrantz torna in libreria con Memoria (Marsilio), un thriller al cardiopalma. Nelle trame dello scrittore svedese, a sbrogliare l'ultimo enigma ci sono sempre Hans Rekke, il colto e sofisticato esperto di logica, e Micaela Vargas, la brillante poliziotta di origini cilene. Il romanzo è un gioco agli scacchi tra spie, messaggi cifrati, emissari segreti, paranoia e un passato che incombe da lontano sui protagonisti.

Al centro di Memoria c'è di nuovo un fitto mistero. «L'enigma è più luminoso della soluzione», dice Gabor Morovia, l'anima nera del suo romanzo

«Credo di averlo letto per la prima volta in Jorge Luis Borges. La cosa veramente affascinante è l'enigma senza risposta. La risposta, non importa quanto sofisticata, finisce sempre per essere un anticlimax. E per quanto riguarda Rekke, il mio protagonista, è l'enigma a stimolarlo. Cerca la risposta ma quando la trova, non gli porta mai sollievo. Viene gettato di nuovo nella sua oscurità. È la domanda che lo preoccupa, e la ricerca della soluzione che gli dà un temporaneo senso di pace».

Perché è così interessato ai rompicapi?

«Il mio lavoro è anche ingannare il lettore. Non rendere la soluzione troppo facile. Sono affascinato da quanto a lungo si possa tenere in sospeso una domanda. Dal mantenere il mistero il più a lungo possibile. E dal ritardare la risposta il più a lungo possibile».

Il suo libro è stato definito un thriller ispirato a Sherlock Holmes. È così?

«Holmes è stato il mio grande amore letterario. Amavo il modo in cui traeva conclusioni dai più piccoli dettagli, come vedeva il quadro generale attraverso le piccole cose. Ma c'erano anche aspetti che mi infastidivano: la sua arroganza, la sua eccessiva sicurezza. Ho iniziato a interessarmi alla creazione di un personaggio che non sapesse di essere un genio, qualcuno che avesse dubbi su se stesso».

«La forza del tuo nemico può esserti amica». Le è mai capitato di sperimentare questo principio?

«Mi sono spesso chiesto se si può far sì che una persona forte usi troppo la propria forza, per poi fallire. Uccidili con gentilezza è anche un metodo che apprezzo e che porto con me in molte situazioni difficili. Per sorprendere invece di reagire».

Nel suo libro si legge: «Davanti al dubbio meglio esitare»

«È abbastanza chiaro che puoi dubitare di tutto fino al punto di distruggerlo. Che puoi dubitare così tanto da non essere più in grado di agire. Ma il dubbio stesso può essere visto come la madre della verità. È l'arroganza che porta alla caduta. Il dubbio è una virtù. Tuttavia, ce ne sono di diversi tipi. Si può dubitare in modo distruttivo, come Amleto, oppure si può dubitare come Socrate, raggiungendo costantemente una verità e una comprensione più profonde».

Sembra sia attratto da persone brillanti e strane come Hans Rekke o Alan Turing, al centro di un altro suo libro

«L'essere brillanti è affascinante di per sé. Cosa fa sì che le persone pensino in modo più acuto e diverso dagli altri? Spesso, è perché stanno fuori dal senso comune e quindi hanno una prospettiva diversa. Trovo anche interessante che questa caratteristica sia una minaccia per molti. Le ricerche dimostrano che le persone creative, le persone brillanti, incontrano più aggressività di altre».

Che emozioni ha provato quando ha saputo che avrebbe continuato la saga Millennium di Stieg Larsson?

«Come giornalista, ho provato un'incredibile scarica di adrenalina. È stato come fare un enorme scoop. Non ho esitato un secondo. Ho solo sentito tutto il mio corpo accendersi per la sfida. In quel momento, non mi importava se avrebbe creato scalpore. Ero guidato da un pensiero catastrofico (come spesso mi capita). Il pensiero che un fallimento avrebbe potuto rovinare la mia intera carriera. Il pensiero catastrofico è una forza trainante efficace».

Quali sono gli elementi per scrivere un thriller di successo?

«Ancora una volta, un buon giallo è fondamentale. E hai bisogno di buoni personaggi. Ma prima di tutto, devi essere in grado di scriverlo bene. Tutto può essere trasformato in un thriller di successo, ma devi padroneggiare l'arte. Risulta sempre meglio se provi a connetterti con i tuoi punti deboli, non solo a concentrarti sulla risoluzione di un giallo».

Come ha costruito i personaggi di Hans Rekke e Micaela Vargas?

«Tutto è iniziato con Rekke, una figura simile a Sherlock Holmes, ma con insicurezza e tratti più oscuri. Tuttavia, volevo trovare un contrasto, una controparte. L'ho associato a una classe privilegiata in cui esiste il lusso di essere deboli. E volevo l'opposto, un personaggio che non avesse le stesse opportunità e che fosse anche infastidito dalla sua capacità di lasciarsi cadere. Volevo un perdente e ho inventato Micaela. Una persona che tutti sottovalutano a causa del suo background, della sua educazione e del suo genere. Qualcuno che potesse combattere dal basso. Volevo anche creare un po' di incertezza attorno alla loro relazione, una certa tensione tra loro».

Hans Rekke è «condannato a risolvere misteri». Perché?

«Se non trova qualcosa che lo stimoli, affonda. C'è un'oscurità che minaccia di trascinarlo giù. Ciò che lo tiene a galla è risolvere il puzzle. Ciò che lo spinge è la speranza di risolvere il suo puzzle, di trovare chiarezza».

Quanto è importante per il suo libro l'ambientazione in Svezia?

«Si scrive del proprio ambiente perché è familiare. Ma l'idea di base del libro (della serie) è quella di descrivere la società svedese che è cambiata così radicalmente. Ecco perché inizio più indietro nel tempo. Scrivo della Svezia di 20 anni fa, ma gradualmente vado avanti. Alla fine del libro, la figlia di Rekke sente alla radio che il partito politico di estrema destra Sverigedemokraterna ha tenuto una piccola manifestazione. A quel tempo, era un partito minore. Oggi è una forza dominante. Siamo diventati, come gran parte del mondo occidentale, una società sempre più polarizzata e segregata. Ciò è evidente nelle periferie. Ecco perché descrivo anche la periferia di Husby, dove è cresciuta Micaela. Nei prossimi libri, cercherò di descrivere cosa è successo».

Chi sono i suoi maestri?

«Jorge Luis Borges potrebbe non aver lasciato segni così profondi nella mia scrittura, ma è lì con la sua capacità di evocare enigmi.

Ho molti maestri, ma dato che ora siamo in Italia, voglio mettere in risalto il magistrale Antonio Tabucchi con il suo Sostiene Pereira e Il nome della rosa di Umberto Eco. Il mio sogno è scrivere un thriller pieno di insegnamenti».