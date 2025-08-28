Ciclismo, il campione Froome cade e finisce in ospedale con diverse fratture

Mentre si stava allenando a Saint-Raphaël (Var, dipartimento della Provenza-Alpi-Costa Azzurra) il ciclista britannico Chris Froome è caduto riportando diverse fratture. Immediatamente soccorso, non avrebbe mai perso conoscenza, ma è stato portato in elicottero all'ospedale di Tolone. Gravemente ferito, il ciclista avrebbe riportato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una vertebra lombare fratturata. Oggi è previsto l'intervento chirurgico. Quasi certo che non potrà correre almeno fino alla fine della stagione.

Il corridore ha chiarito che nessun veicolo o motociclista è rimasto coinvolto nella sua disgrazia.

Quattro volte vincitore del Tour de France, potrebbe dire addio alla sua lunga e vittoriosa carriera. Nel giugno 2019 rimase coinvolto in un altro grave incidente mentre stava facendo una ricognizione per una tappa a cronometro al Giro del Delfinato (Francia). Cadde malamente e si ruppe femore, gomito, costole e un'anca. Tornato in bici ha preso parte a UAE Tour, Tour of the Alps, Giro di Svizzera, Sibiu Tour e Giro di Polonia, senza però lasciare mai il segno.

Corridore del team Israel-PremierTech dal 2021, Froome ha un contratto scaduto e non vince dal 2018 (Giro d'Italia), non avendo mai recuperato la forma fisica dopo il grave

incidente che costò la frattura del femore. In una recente intervista a Bici.pro Froome è rimasto evasivo sul prosieguo della sua carriera, esprimendo il desiderio di fondare un'accademia ciclistica in Africa dopo il suo ritiro.