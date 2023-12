"Investita di proposito": il ciclista Rohan Dennis arrestato per l'omicidio della moglie

Rohan Dennis, ciclista australiano ritiratosi quest'anno, è stato fermato ad Adelaide con l’accusa di aver ucciso la moglie Melissa Hoskins, 32 anni. Secondo una prima ricostruzione dei media australiani, l’ex corridore 33enne avrebbe investito la donna con un furgone nei pressi della casa di famiglia a Medindie, vicino ad Adelaide, dove la famiglia Dennis si era trasferita da poco più di una settimana. Per gli inquirenti il gesto sarebbe volontario, avendo accelerato prima di travolgere la moglie. L'accusa parla di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa".

Renowned professional cyclist Rohan Dennis has been arrested in Adelaide, accused of hitting his wife with his car. She sustained serious injuries before dying in hospital this morning. pic.twitter.com/O1VTKmboMS — 10 News First (@10NewsFirst) December 31, 2023

I fatti risalgono alla sera australiana del 30 dicembre, poco dopo le 20. I soccorritori l'hanno trasportata al Royal Adelaide Hospital in condizioni critiche, in ospedale la donna è morta a causa delle ferite riportate nell'impatto, come ha confermato la polizia australiana in un comunicato. Dopo essere stato fermato, Dennis è stato rilasciato su cauzione: dovrà comparire davanti alla Magistrates Court di Adelaide il prossimo 13 marzo. Sulla sua pagina Instagram: l'ultimo post risale al giorno di Natale: nella foto è ritratto l'ex ciclista insieme alla moglie Melissa Hoskins e ai due figli.

Chi è Rohan Dennis

Il ciclista australiano vanta due titoli mondiali nella cronometro individuale e due in quella a squadre, ma anche una vittoria di tappa al Giro d'Italia, una al Tour de France e due alla Vuelta. In più la sua carriera è arricchita da due medaglie olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Tokyo 2020) e due titoli mondiali nell'inseguimento a squadre, nonché dal proprio nome nell'albo d'oro del record dell'ora. Anche Melissa Hoskins è stata una ciclista, campionessa del mondo nell'inseguimento a squadre nel 2015, più volte campionessa australiana nella stessa disciplina. Ha corso anche su strada vestendo la maglia della Lotto-Honda nel 2011 e poi quella della Orica-AIS per quattro stagioni.