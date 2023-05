Filippo Ganna positivo al Covid: si ritira dal Giro d'Italia

Filippo Ganna è risultato positivo al Covid e non partirà oggi per l’ottava tappa del Giro d’Italia, 207 chilometri da Terni a Fossombrone.

Lo ha annunicato il team Ineos-Grenadiers con un comunicato social: "Sfortunatamente Filippo Ganna non prenderà parte all’ottava tappa del Giro d’Italia 2023, dopo esser risultato positivo al test per il Covid-19 e aver mostrato sintomi simili a quelli influenzali. Filippo ora riposerà e recupererà pienamente prima di riprendere il programma corse dell’anno".

La Corsa Rosa, dunque, perde uno dei suoi grandi protagonisti e uno dei corridori più attesi e amati dai tifosi. Tra le immagini più belle del suo Giro, l'ovazione con cui era stato accolto a Napoli mentre mostrava una sciarpa di Diego Armando Maradona. Dopo il secondo posto nella prova contro il tempo inaugurale del Giro d’Italia alle spalle di Remco Evenepoel, il campione d’Italia aveva voglia di riconquistare il successo, ma purtroppo il Covid lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Fino ad oggi, Ganna aveva preso parte alla corsa rosa già nel 2020 e nel 2021: in entrambe le circostanze vinse tutte le tappe a cronometro, e nel 2020 si tolse anche la soddisfazione di vincere una tappa in linea. Purtroppo, quest’anno è costretto a tornare a casa senza successi.

È la prima volta che Ganna si ritira dal Giro d’Italia, dopo le due partecipazioni portate a termine nel 2020 e nel 2021 con 6 successi di tappa e 5 giorni in maglia rosa. In questa edizione, aveva chiuso al secondo posto la crono inaugurale della Costa dei Trabocchi e domani era atteso dalla seconda prova contro il tempo, 35,6 km da Savignano sul Rubicone a Cesena. Da quando è iniziato il Giro, si tratta del quarto caso di positività al Covid dopo quelli che hanno riguardato il francese Russo, dell’Arkea-Samsic, e gli italiani Aleotti (Bora-Hansgrohe) e Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). Si tratta di una grave perdita per i capitani della Ineos, Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hartin ottica classifica generale. Ad oggi è difficile quando Filippo tornerà a gareggiare.

Dove vedere il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2023 sarà trasmesso i diretta su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in diretta integrale, dal km 0, in streaming su Discovery+ e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.