Ganna torna Top per 90 centesimi: la Vuelta è tricolore

L'appetito vien pedalando e l'Italia del pedale, dopo tanto digiunare e penare, banchetta per due giorni consecutivi. Dopo Giulio Pellizzari, Filippo Ganna. Secondo successo azzurro sulle strade della alla Vuelta, che ieri è stata risparmiata dalle manifestazioni pro-Pal.

Dall'Alto de El Morredero, dove ha vinto mercoledì il giovane talento marchigiano, a Valladolid, dove ha trionfato il 29enne piemontese di Ineos-Grenadiers: crono accorciata a 12,2 km (dovevano essere 27,2) per problemi di sicurezza legate alle proteste pro-Pal, Ganna ha chiuso a 56,2 di media, con il tempo di 13'0089, e ha respinto per soli 90 centesimi l'assalto dell'australiano Jay Vine, protagonista di una prova maiuscola.

Per l'azzurro, che ha colto il secondo successo in carriera alla Vuelta (nel 2023 sempre la crono a Valladolid fu il primo), si tratta della vittoria numero 36 da quando è nella massima serie. «Ci voleva, era da troppo tempo che non vincevo ha detto finalmente sorridente il granatiere azzurro -. Per una ragione o per l'altra era da troppo tempo che il successo mi sfuggiva per un niente, questa volta mi è andata bene, anche se per soli 90 centesimi. Sono contento per me e per la squadra, alla quale ho regalato, dopo i successi di Turner e Bernal, il terzo successo di tappa».

In chiave maglia rossa, Joao Almeida ha recuperato 10 a Jonas Vingegaard che è sempre il leader con 40 sul portoghese: è molto probabile che i giochi si decideranno domani sulla Bola del Mundo, alla vigilia del gran finale di Madrid. Per la cronaca il nostro Giulio Pellizzari è sempre in maglia bianca di miglior giovane.

Oggi occhi puntati sui corridori veloci e di conseguenza sul nostro Elia Viviani. Si arriva a Guijuelo, dove il velocista veronese spera di potersi rifare dopo il declassamento di Saragoza, dove era arrivato secondo alle spalle di Philipsen.