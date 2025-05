Il Giro cerca un padrone. Scontro generazionale tra "bimbi" e "babbioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Giro riparte con tanti punti di domanda. Il primo spetta di diritto a Primoz Roglic, il grande favorito della vigilia: riparte, ma come sta? A malapena vivo, aveva detto dopo Asiago, oggi verso Brentonico spera di non sprofondare. In cuor nostro speriamo che la Red Bull liberi Giulio Pellizzari, di anni 21, che fin qui ha svolto un prezioso lavoro di gregariato al servizio dello sloveno, dando dimostrazione di avere doti e personalità non comuni.

Si riparte oggi con un punto di domanda e una certezza: la maglia rosa è sempre sulle spalle del messicano Isaac Del Toro (nella foto), anche se l'interrogativo è d'obbligo anche per lui. È giovane 21 anni e di conseguenza, non conosciamo la tenuta sulle tre settimane. Il bimbo della Uae Team Emirates è sereno come pochi, e le sue quotazioni salgono quanto la strada che da oggi si andrà ad elevare sotto i pedali dei corridori. È uno scontro tra generazioni. Del Toro guida i «bimbi terribili», come Ayuso e Tiberi il laziale è 7° a 3'02 dalla rosa -, contro i «babbioni irriducibili» Simon Yates, Carapaz e Bernal.

In mezzo, appena davanti a Tiberi, il suo compagno di squadra Caruso, che di anni ne ha 37 e proprio ieri ha deciso di spostare di un anno la pensione. È un Giro in cerca di un padrone: non sappiamo se sarà un cattedratico o un allievo appena uscito di scuola.