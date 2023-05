Giro d'Italia, si parte con la cronometro. Tracciato, favoriti e dove seguirla

La lunga attesa degli amanti del ciclismo è finalmente finita. Da sabato pomeriggio si fa sul serio, con i campioni del Giro d’Italia impegnati alla caccia alla prima maglia rosa. Il cammino verso Roma sarà lungo e complicato ma già dalla prima cronometro in Abruzzo si potrà capire qualcosa sulle condizioni dei vari protagonisti. Tempo quindi di dare un’occhiata alla prima tappa, la Fossacesia Marina-Ortona, ai vari favoriti e a come seguirla in diretta sia che siate comodamente seduti sul divano di casa o, magari, in giro a fare compere.

Il tracciato

Come già successo alla Tirreno-Adriatico, anche la corsa rosa ha deciso di partire con una cronometro individuale. Lunghezza non insignificante, visto che si sfiorano i 20 chilometri ma, onestamente, a parte dare le prime maglie, difficile che gli specialisti possano aprire chissà quali vantaggi nei confronti dei rivali. Eppure, anche quei pochi secondi o minuti di vantaggio potrebbero essere importanti nei prossimi giorni, quando ci saranno da affrontare le prime asperità.

Fonte: Cyclingpro.net

Percorso quasi tutto in pianura e in riva al mare, il che potrebbe esporre al vento per lunghi tratti. Ci saranno un paio di salite, principalmente i 1200 metri con una pendenza media del 5,2% all’interno di Ortona ed il finale sarà in leggera salita ma questo non vuol affatto dire che si tratti di una cronoscalata. Pendenze del genere sono ampiamente gestibili anche dagli specialisti delle cronometro. Pochi dubbi anche riguardo alla scelta delle biciclette mentre interessante sarà capire la direzione del vento, che potrebbe influire sulla velocità media.

Fonte: Cyclingpro.net

I favoriti

A parte le sorprese, che al Giro non mancano mai, difficile davvero uscire dal novero dei favoriti quando si pensa a chi potrà vestire la prima maglia rosa ad Ortona. Gli esperti vedono messo decisamente bene Filippo Ganna, non solo perché corre in casa ma anche perché ha trionfato un paio di mesi fa nella cronometro proprio alla Tirreno-Adriatico. Resta da capire quanta benzina avrà nel serbatoio dopo aver fatto bene nelle classiche del nord ma certo non si risparmierà proprio al Giro. Se sul piano dovrebbe cedere qualcosa agli specialisti, dovrebbe poter recuperare nelle salite finali. Sarà comunque questione di secondi.

I favoriti per la vittoria finale, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, arrivano alla cronometro con parecchi dubbi da risolvere. Questo non è il terreno preferito dal belga, che però sarà in grado di rifarsi sull’ascesa di Ortona. Certo che iniziare con una vittoria sarebbe il modo migliore di mettere pressione ai rivali. Lo sloveno non corre dal Giro di Catalogna e non è dato sapere se sia al massimo. Uno meticoloso come lui difficilmente si presenterà al via scarico ma, finora, l’unica cronometro è stata ad inizio stagione. C’è poi la questione dell’infortunio alla spalla, che potrebbe ancora causargli qualche fastidio.

La sorpresa potrebbe arrivare dallo svizzero Stefan Küng. Il corridore della Groupama FdJ non ha certo ambizioni sulla generale ma quando se l’è vista con Ganna e Cavagna nella cronometro della Volta ao Algarve ha dimostrato di averne di più. La stagione delle classiche l’ha visto in buona condizione, finendo la Roubaix attaccato all’azzurro. Non sarà semplice riuscire ad imporre la propria legge qui in Abruzzo ma è sicuramente uno di quelli da tenere d’occhio.

Dove seguirla

La prima tappa del Giro d’Italia 2023 sarà seguita in maniera integrale sia dalla Rai che da Eurosport. I primi corridori partiranno dalle 13:50, ma per vedere in strada i favoriti bisognerà aspettare le 16:34, quando toccherà in rapida successione ai cinque principali protagonisti (Evenepoel, Roglic, Küng, Ganna e Vlasov). I primi dieci minuti saranno su RaiSport HD con Rai 2 che prenderà il testimone. Eurosport 1 seguirà interamente la cronometro per gli abbonati Sky.

Se, invece, avete altro da fare e siete in giro, nessun problema: i principali servizi di streaming seguiranno tutta la cronometro. RaiPlay o il sito della Rai sono le opzioni in chiaro mentre gli abbonati potranno andare sul sito di Eurosport, su Discovery+, SkyGo, NOW TV o DAZN. Buon Giro a tutti!