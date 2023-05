Giro, ultima tappa a Roma: tracciato, favoriti e dove vederla in tv

Dopo aver fatto una scorpacciata di montagne, i ciclisti sopravvissuti possono godersi una giornata finalmente facile nella Città Eterna, prima dell’incoronazione ufficiale del primo sloveno a trionfare al Giro d’Italia. A parte la festa per Primoz Roglic, sarà una tappa vera, anche se molto più facile delle altre della corsa rosa, nella quale i velocisti sopravvissuti avranno l’ultima possibilità di brillare. Originariamente il Giro avrebbe dovuto finire a Trieste ma gli organizzatori hanno cambiato idea, preferendo che ad incoronare il vincitore sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo una settimana massacrante, il traguardo è vicino ma c'è ancora spazio per qualche sorpresa. Vediamo quindi il tracciato, chi se la giocherà e come seguire il tutto in diretta.

La passerella finale a Roma

Sulla carta, difficile immaginarsi una tappa più semplice per chiudere questo Giro che nel finale ha davvero infierito sui ciclisti rimasti in corsa. Si parte dall’Eur, una rapida puntata ad Ostia per tornare in città ed entrare nel circuito finale da 13,5 chilometri da percorrere sei volte, tanto per arrivare ad una lunghezza decente. 127,4 chilometri di tutta pianura non preoccuperanno certo chi è sopravvissuto alle Tre Cime di Lavaredo ma questa passerella non è del tutto priva di difficoltà. Il circuito è piuttosto tecnico ma difficile davvero aspettarsi delle sorprese dell’ultimissimo minuto. Più probabile che il ritmo sarà quello delle biciclettate con gli amici e che ci si giocherà tutto negli ultimi chilometri.

Fonte: Cyclingpro.net

Gli ultimi chilometri sono piuttosto tecnici ma le squadre dei velocisti, a questo punto, non ne hanno davvero più. I leader della generale staranno belli tranquilli in coda al gruppo, godendosi il panorama e le bellezze di Roma. Chi avrà voglia di mettere in cascina una vittoria di tappa dovrà prepararsi prima di passare dal Colosseo ed entrare nel rettilineo finale ad un chilometro dall’arrivo, in pieno centro. Le previsioni parlano di qualche possibile scroscio nel primo pomeriggio ma non dovrebbe durare molto. Il vento non dovrebbe essere un fattore, quindi il vincitore lo decideranno le strategie delle squadre e la (poca) benzina rimasta nel serbatoio.

Fonte: Cyclingpro.net

Cavendish contro Milan?

Anche se è difficile valutare quante energie abbiano a disposizione dopo tre settimane di super-lavoro, sulla carta a giocarsi la ventunesima tappa del Giro 2023 potrebbero essere l’ex pistard azzurro e l’esperto velocista britannico. Jonathan Milan ha dimostrato che quando si parla di velocità pura, nessuno in gruppo è in grado di resistergli. Le cose diventano molto più complicate quando si tratta di trovare spazio in una volata, arte complicata che non ha ancora metabolizzato appieno. Con la vittoria della classifica a punti in tasca e una tappa già nel carniere, la motivazione potrebbe essere un problema. Anche se questo è stato un Giro molto positivo per lui, la Bahrain ha ancora abbastanza gregari per preparare un treno importante. Se dovesse trovarsi al posto giusto al momento giusto, potrebbe ancora fare la differenza.

Prendere sottogamba un ciclista esperto e talentuoso come Mark Cavendish non è mai una buona idea. Negli ultimi giorni, nonostante l’età, è sembrato migliorare in quanto a condizione e la motivazione, visto l’annunciato ritiro a fine stagione, non mancherà di sicuro. A complicare la vita dell’ex campione del mondo, il fatto che l’Astana sia arrivata a Roma davvero al lumicino e dovrà farsi strada in volata più o meno da solo. La gamba sembra esserci ma, ultimamente, non riesce a presentarsi nelle volate di gruppo ed essere competitivo. Con il gruppo ridotto al lumicino, abbastanza energie, potrebbe comunque trovare il bandolo della matassa e chiudere in bellezza la sua esperienza nella corsa rosa.

Sorprese? Possibili ma improbabili

Senza salite e con un percorso che più facile non si può, immaginarsi fughe o azioni a sorpresa è abbastanza difficile ma questo non vuol dire che il numero di candidati alla vittoria non sia numeroso. Ora che si è sbloccato ed ha la fiducia della sua squadra, Alberto Dainese potrebbe ripetere l’impresa di Caorle. Stessa cosa può dirsi di Pascal Ackermann o Magnus Cort Nielsen; potrebbe poi essere la volta buona per Fernando Gaviria, ancora a secco di vittorie in questo Giro. Un gruppetto di ciclisti, poi, potrebbe finalmente trovare il palcoscenico che merita: gente come Oldani, Albanese o Consonni si meriterebbe davvero di festeggiare proprio sul filo di lana.

Non si può del tutto escludere che a giocarsi la volata sarà un gruppetto più limitato, che potrebbe partire a qualche chilometro dall’arrivo. Al Giro è più probabile che al Tour e quindi occhio alle possibili sorprese. Chi potrebbe tentare di prendersi la vittoria? Derek Gee, anche se ha speso tantissimo sulle montagne, lo stesso Ben Healy, uno come Nico Denz o Michael Hepburn potrebbero prendersi questo rischio. Il tempismo sarà cruciale, specialmente in una tappa breve e veloce come questa. Vedremo come andrà a finire.

Dove vederla in tv

Anche se in quanto a risposte sportive il Giro ha già detto quel che doveva dire, gli appassionati delle due ruote si vorranno godere anche questa ultima tappa della corsa rosa. Occhio, però, agli orari. Visto che la tappa è corta e veloce, la gara partirà e si concluderà molto più tardi del solito. Si partirà infatti alle 15.25, per arrivare poco più di tre ore dopo, alle 18.45 in pieno centro di Roma, ma gli orari sono piuttosto indicativi. Rai ed Eurosport inizieranno la diretta integrale verso le 15, stavolta direttamente su Rai 2, senza il solito inizio su Rai Sport HD.

Se invece, bontà vostra, siete fuori a godervi una domenica in famiglia, basterà collegarsi all’app o al sito ufficiale di RaiPlay per seguire di tanto in tanto la diretta streaming. Gli abbonati ad Eurosport avranno la solita scelta tra Discovery+, GCN+, SkyGo, NOW TV o DAZN per lo streaming della passerella finale. Buon Giro a tutti!