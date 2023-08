Mondiali di ciclismo, Lorenzo Milesi trionfa nella cronometro Under 23

Le crono portano un nuovo oro alla Nazionale di ciclismo con Lorenzo Milesi, che ha vinto la prova a cronometro individuale juniores su strada nel Mondiale Under 23 di Glasgow. Un campione iridato italiano nella specialità mancava da 15 anni, quando nel 2008 a vincere fu Adriano Malori.

Il ciclista bergamasco ha fermato il cronometro a 43'00"460, precedendo di 11"27 il grande favorito della vigilia, il belga Alec Segaert, e di 50"79 l'australiano Hamish McKenzie. Una cronometro perfetta: l'azzurro ha percorso i 36 km da Stirling a Stirling Castle con una media superiore ai 50 km/h, ribaltando il prodigio belga Segaert e conquistando la maglietta iridata. Dalla partenza all’arrivo, senza un attimo di paura. Segaert invece dopo metà gara in testa contro questo Milesi si è potuto solo arrendere, arrivando con 11" di ritardo.

È il quarto italiano nella storia a conquistare la medaglia d’oro nella crono U23, quindici anni dopo Adriano Malori e rispettivamente 26 e 27 anni dopo Fabio Malberti e Luca Sironi. A due giorni dalla prova elite, il successo di Milesi sembra di buon auspicio anche per Filippo Ganna, tra i favoriti per la conquista della medaglia d'oro.

Le prime parole

"Non riesco a crederci - ha dichiarato Milesi -, è stata una gara durissima. L'ultimo chilometro è stato dolore puro. Ho sofferto anche una volta arrivato al traguardo, mentre guardavo gli avversari. Sono partito a tutta, non mi sono gestito così tanto. C'era un pò di vento nella prima parte e ho spinto sempre forte. È stata una grande cronometro, ho pensato tutto il tempo a Segaert. Avrò bisogno di tempo per realizzare ciò che ho fatto" , ha concluso.

Fino a 5 anni fa Lorenzo Milesi non pensava alla bicicletta, bensì al calcio. "Mi è sempre piaciuto seguire le gare in tv - ha aggiunto -, ma non sapevo neanche da dove iniziare mentre ora mi ritrovo con la maglia iridata. È un'emozione incredibile".

Chi è Lorenzo Milesi

Classe 2002, nato a San Giovanni Bianco, Milesi ha una storia simile a Remco Evanepoel. Come il fuoriclasse belga, l'azzurro ha giocato a calcio, arrivando sino alla categoria Allievi con la maglia del San Pellegrino. Poi la decisione di lasciare questo sport a seguito della rottura dei legamenti della caviglia (avvenuta nel 2018), passando al ciclismo. Milesi si è messo subito in evidenza già da juniores (in bacheca un titolo italiano e un bronzo europeo nel 2020), passando poi nel 2022 al Development Team DSM con cui ha vinto anche una tappa al Tour de l'Avenir. Quest'anno è passato tra i professionisti, sempre con il Team DSM, raccogliendo a Glasgow la gioia più importante della sua giovane carriera.